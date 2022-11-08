https://ria.ru/20221108/okno-1829866659.html

В Москве женщина выкинула дочь из окна 11-го этажа

В Москве женщина выкинула дочь из окна 11-го этажа - РИА Новости, 08.11.2022

В Москве женщина выкинула дочь из окна 11-го этажа

Мать подозревают в том, что она выбросила ребенка с одиннадцатого этажа, прокуратура Москвы проводит проверку, сообщила пресс-служба столичного надзорного... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:09

2022-11-08T10:09

2022-11-08T16:46

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мать подозревают в том, что она выбросила ребенка с одиннадцатого этажа, прокуратура Москвы проводит проверку, сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.Девочку 2021 года рождения обнаружили под окнами дома на Сумском проезде на юге города и госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. В момент трагедии 26-летняя подозреваемая находилась в квартире.Москвичка также попала в больницу. Следователи начнут работать с ней после разрешения врачей. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.По предварительной версии, после произошедшего женщина пыталась покончить с собой. Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах, ее госпитализировали.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следователи на месте покушения на убийство малолетней девочки в московской квартире Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ,ст. 105 УК РФ. 8 ноября 2022 года женщина находилась в квартире жилого дома, расположенного по Сумскому проезду в городе Москве взяла малолетнюю дочь на руки и, подойдя к окну, выбросила ребенка с высоты 11 этажа. Девочка доставлена в одну из городских больниц, где врачи борются за ее жизнь. 2022-11-08T10:09 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва