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В Москве женщина выкинула дочь из окна 11-го этажа - РИА Новости, 08.11.2022
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В Москве женщина выкинула дочь из окна 11-го этажа
В Москве женщина выкинула дочь из окна 11-го этажа - РИА Новости, 08.11.2022
В Москве женщина выкинула дочь из окна 11-го этажа
Мать подозревают в том, что она выбросила ребенка с одиннадцатого этажа, прокуратура Москвы проводит проверку, сообщила пресс-служба столичного надзорного... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:09
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происшествия
москва
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мать подозревают в том, что она выбросила ребенка с одиннадцатого этажа, прокуратура Москвы проводит проверку, сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.Девочку 2021 года рождения обнаружили под окнами дома на Сумском проезде на юге города и госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. В момент трагедии 26-летняя подозреваемая находилась в квартире.Москвичка также попала в больницу. Следователи начнут работать с ней после разрешения врачей. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.По предварительной версии, после произошедшего женщина пыталась покончить с собой. Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах, ее госпитализировали.
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Следователи на месте покушения на убийство малолетней девочки в московской квартире
Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ,ст. 105 УК РФ. 8 ноября 2022 года женщина находилась в квартире жилого дома, расположенного по Сумскому проезду в городе Москве взяла малолетнюю дочь на руки и, подойдя к окну, выбросила ребенка с высоты 11 этажа. Девочка доставлена в одну из городских больниц, где врачи борются за ее жизнь.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
10:09 08.11.2022 (обновлено: 16:46 08.11.2022)
 
В Москве женщина выкинула дочь из окна 11-го этажа

В Москве ребенок выжил после того, как мать выбросила его из окна 11-го этажа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мать подозревают в том, что она выбросила ребенка с одиннадцатого этажа, прокуратура Москвы проводит проверку, сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.
Девочку 2021 года рождения обнаружили под окнами дома на Сумском проезде на юге города и госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. В момент трагедии 26-летняя подозреваемая находилась в квартире.
"Предварительно установлено, что женщина находилась в подавленном состоянии ввиду бракоразводного процесса", — рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Москвичка также попала в больницу. Следователи начнут работать с ней после разрешения врачей. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.
По предварительной версии, после произошедшего женщина пыталась покончить с собой. Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах, ее госпитализировали.
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