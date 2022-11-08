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Одесские власти собираются скоро демонтировать памятник Екатерине II - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/odessa-1830028646.html
Одесские власти собираются скоро демонтировать памятник Екатерине II
Одесские власти собираются скоро демонтировать памятник Екатерине II - РИА Новости, 08.11.2022
Одесские власти собираются скоро демонтировать памятник Екатерине II
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что памятник Екатерине II в Одессе в ближайшее время будет демонтирован. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:38
2022-11-08T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
екатерина ii
одесса
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что памятник Екатерине II в Одессе в ближайшее время будет демонтирован."Я могу сказать, что четыре фигуры так называемой композиции "Основателям Одессы" вернутся туда, где они и были, то есть в музей. Что касается фигуры именно Екатерины, которая не имеет никакой художественной ценности, выглядит, возможно, для кого-то и красиво, но ценности нет, нет юридических оснований так говорить, она будет в безопасном месте. Это будет именно демонтаж... Ей найдется место, и она там будет находиться. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет закрыт", - заявил он в эфире телемарафона "Единые новости".Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали красный колпак на постамент, а в руку вкладывали петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом". Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что поддерживает демонтаж памятника Екатерине II, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета.Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Ранее депутаты горсовета Одессы на заседании в сентябре не смогли принять решение о сносе памятника.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829863078.html
https://ria.ru/20221105/odessa-1829347445.html
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в мире, екатерина ii, одесса, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Екатерина II, Одесса, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:38 08.11.2022
 
Одесские власти собираются скоро демонтировать памятник Екатерине II

Одесские власти заявили, что демонтируют памятник Екатерине II в ближайшее время

Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Кадр из видео очевидца
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Кадр из видео очевидца
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Кадр из видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что памятник Екатерине II в Одессе в ближайшее время будет демонтирован.
"Я могу сказать, что четыре фигуры так называемой композиции "Основателям Одессы" вернутся туда, где они и были, то есть в музей. Что касается фигуры именно Екатерины, которая не имеет никакой художественной ценности, выглядит, возможно, для кого-то и красиво, но ценности нет, нет юридических оснований так говорить, она будет в безопасном месте. Это будет именно демонтаж... Ей найдется место, и она там будет находиться. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет закрыт", - заявил он в эфире телемарафона "Единые новости".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали красный колпак на постамент, а в руку вкладывали петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом". Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что поддерживает демонтаж памятника Екатерине II, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета.
Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Ранее депутаты горсовета Одессы на заседании в сентябре не смогли принять решение о сносе памятника.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Мэр Одессы Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 13:49
Мэр Одессы поддержал демонтаж памятника Екатерине II
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕкатерина IIОдессаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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