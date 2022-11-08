https://ria.ru/20221108/odessa-1830028646.html

Одесские власти собираются скоро демонтировать памятник Екатерине II

Одесские власти собираются скоро демонтировать памятник Екатерине II - РИА Новости, 08.11.2022

Одесские власти собираются скоро демонтировать памятник Екатерине II

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что памятник Екатерине II в Одессе в ближайшее время будет демонтирован. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:38

2022-11-08T17:38

2022-11-08T17:38

специальная военная операция на украине

в мире

екатерина ii

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что памятник Екатерине II в Одессе в ближайшее время будет демонтирован."Я могу сказать, что четыре фигуры так называемой композиции "Основателям Одессы" вернутся туда, где они и были, то есть в музей. Что касается фигуры именно Екатерины, которая не имеет никакой художественной ценности, выглядит, возможно, для кого-то и красиво, но ценности нет, нет юридических оснований так говорить, она будет в безопасном месте. Это будет именно демонтаж... Ей найдется место, и она там будет находиться. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет закрыт", - заявил он в эфире телемарафона "Единые новости".Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали красный колпак на постамент, а в руку вкладывали петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом". Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что поддерживает демонтаж памятника Екатерине II, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета.Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Ранее депутаты горсовета Одессы на заседании в сентябре не смогли принять решение о сносе памятника.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829863078.html

https://ria.ru/20221105/odessa-1829347445.html

одесса

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, екатерина ii, одесса, украина, ситуация в днр и лнр