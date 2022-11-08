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Швейцарский банк UBS подтвердил проведение обысков в своих филиалах - РИА Новости, 08.11.2022
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Швейцарский банк UBS подтвердил проведение обысков в своих филиалах
Швейцарский банк UBS подтвердил проведение обысков в своих филиалах - РИА Новости, 08.11.2022
Швейцарский банк UBS подтвердил проведение обысков в своих филиалах
Крупнейший швейцарский банк UBS подтвердил РИА Новости проведение обысков в своих филиалах в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, а также заявил, что сотрудничает по... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:44
2022-11-08T14:44
алишер усманов
мюнхен
франкфурт-на-майне
германия
евросоюз
ubs
в мире
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ЦЮРИХ, 8 ноя - РИА Новости. Крупнейший швейцарский банк UBS подтвердил РИА Новости проведение обысков в своих филиалах в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, а также заявил, что сотрудничает по этому вопросу с властями.Ранее немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники сообщил, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению российского бизнесмена Алишера Усманова в отмывании денег."Мы подтверждаем, что в настоящее время прокуратура проводит обыски в филиалах UBS Europe SE во Франкфурте и Мюнхене. Мы полностью сотрудничаем с властями", - сообщили в пресс-службе финансовой организации.По информации Spiegel, российского предпринимателя подозревают в отмывании денег, нарушении Закона о внешней торговле и платежах, а также в уклонении от уплаты налогов.ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.
https://ria.ru/20221108/usmanov-1829964075.html
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алишер усманов, мюнхен, франкфурт-на-майне, германия, евросоюз, ubs, в мире
Алишер Усманов, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Германия, Евросоюз, UBS, В мире
14:44 08.11.2022
 
Швейцарский банк UBS подтвердил проведение обысков в своих филиалах

Швейцарский банк UBS подтвердил проведение обысков в своих филиалах в Мюнхене и Франкфурте

© AP Photo / Michael ProbstОфис банка UBS AG во Франкфурте
Офис банка UBS AG во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Michael Probst
Офис банка UBS AG во Франкфурте. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 8 ноя - РИА Новости. Крупнейший швейцарский банк UBS подтвердил РИА Новости проведение обысков в своих филиалах в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, а также заявил, что сотрудничает по этому вопросу с властями.
Ранее немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники сообщил, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению российского бизнесмена Алишера Усманова в отмывании денег.
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Вчера, 14:39
В Германии проводят обыски в банках по делу против Усманова
"Мы подтверждаем, что в настоящее время прокуратура проводит обыски в филиалах UBS Europe SE во Франкфурте и Мюнхене. Мы полностью сотрудничаем с властями", - сообщили в пресс-службе финансовой организации.
По информации Spiegel, российского предпринимателя подозревают в отмывании денег, нарушении Закона о внешней торговле и платежах, а также в уклонении от уплаты налогов.
ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.
Сотрудник полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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Алишер УсмановМюнхенФранкфурт-на-МайнеГерманияЕвросоюзUBSВ мире
 
 
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