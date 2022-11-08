https://ria.ru/20221108/obyski-1829967137.html

Швейцарский банк UBS подтвердил проведение обысков в своих филиалах

Швейцарский банк UBS подтвердил проведение обысков в своих филиалах - РИА Новости, 08.11.2022

Швейцарский банк UBS подтвердил проведение обысков в своих филиалах

Крупнейший швейцарский банк UBS подтвердил РИА Новости проведение обысков в своих филиалах в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, а также заявил, что сотрудничает по... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:44

2022-11-08T14:44

2022-11-08T14:44

алишер усманов

мюнхен

франкфурт-на-майне

германия

евросоюз

ubs

в мире

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ЦЮРИХ, 8 ноя - РИА Новости. Крупнейший швейцарский банк UBS подтвердил РИА Новости проведение обысков в своих филиалах в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, а также заявил, что сотрудничает по этому вопросу с властями.Ранее немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники сообщил, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению российского бизнесмена Алишера Усманова в отмывании денег."Мы подтверждаем, что в настоящее время прокуратура проводит обыски в филиалах UBS Europe SE во Франкфурте и Мюнхене. Мы полностью сотрудничаем с властями", - сообщили в пресс-службе финансовой организации.По информации Spiegel, российского предпринимателя подозревают в отмывании денег, нарушении Закона о внешней торговле и платежах, а также в уклонении от уплаты налогов.ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.

https://ria.ru/20221108/usmanov-1829964075.html

https://ria.ru/20221108/kartiny-1829897334.html

мюнхен

франкфурт-на-майне

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алишер усманов, мюнхен, франкфурт-на-майне, германия, евросоюз, ubs, в мире