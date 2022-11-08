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Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/obstrel-1830099549.html
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую - РИА Новости, 08.11.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T23:43
2022-11-08T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 22.15 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 22.27 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221108/kadyrov-1830093997.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
23:43 08.11.2022 (обновлено: 23:44 08.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Яковлевке и Ясиноватой шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 22.15 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 22.27 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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