https://ria.ru/20221108/obstrel-1830099549.html

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую - РИА Новости, 08.11.2022

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T23:43

2022-11-08T23:43

2022-11-08T23:44

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 22.15 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 22.27 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221108/kadyrov-1830093997.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины