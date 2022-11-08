https://ria.ru/20221108/obstrel-1830099549.html
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую - РИА Новости, 08.11.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T23:43
2022-11-08T23:43
2022-11-08T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_348:564:2985:2047_1920x0_80_0_0_c7019fe8b37acc3bf3d264d0e2030298.jpg
ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 22.15 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 22.27 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221108/kadyrov-1830093997.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_942:520:2977:2047_1920x0_80_0_0_673083a0c390e7ea3a36a6ae41e6a907.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
23:43 08.11.2022 (обновлено: 23:44 08.11.2022)
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Ясиноватую
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Яковлевке и Ясиноватой шесть снарядов