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Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел диверсантов в ЛНР - РИА Новости, 08.11.2022
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Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел диверсантов в ЛНР
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел диверсантов в ЛНР - РИА Новости, 08.11.2022
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел диверсантов в ЛНР
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел диверсионной группы, сообщается в их Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:27
2022-11-08T18:27
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел диверсионной группы, сообщается в их Telegram-канале.По словам журналистов, оператор практически оказался под перекрестным огнем, но быстро сориентировался и перебрался в безопасное укрытие, где просидел до конца боя."Видимо, ждали такого подрыва (мины) и подозревали, что там может быть личный состав. На самом деле, в том месте, куда велся огонь, никого не было. Хорошо, что с нами была группа поддержки. Завязался стрелковый бой. Все обошлось, никого не задело", - приводятся слова корреспондента.На сайте телеканала уточняется, что все произошло в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.
луганская народная республика
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луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
18:27 08.11.2022
 
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел диверсантов в ЛНР

Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел диверсионной группы в ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел диверсионной группы, сообщается в их Telegram-канале.
"Съемочную группу "Звезды" обстреляла диверсионная группа", - говорится в сообщении со ссылкой на корреспондента.
По словам журналистов, оператор практически оказался под перекрестным огнем, но быстро сориентировался и перебрался в безопасное укрытие, где просидел до конца боя.
"Видимо, ждали такого подрыва (мины) и подозревали, что там может быть личный состав. На самом деле, в том месте, куда велся огонь, никого не было. Хорошо, что с нами была группа поддержки. Завязался стрелковый бой. Все обошлось, никого не задело", - приводятся слова корреспондента.
На сайте телеканала уточняется, что все произошло в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.
 
Луганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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