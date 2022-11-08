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Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел диверсантов в ЛНР
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел диверсантов в ЛНР - РИА Новости, 08.11.2022
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел диверсантов в ЛНР
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел диверсионной группы, сообщается в их Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:27
2022-11-08T18:27
2022-11-08T18:27
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел диверсионной группы, сообщается в их Telegram-канале.По словам журналистов, оператор практически оказался под перекрестным огнем, но быстро сориентировался и перебрался в безопасное укрытие, где просидел до конца боя."Видимо, ждали такого подрыва (мины) и подозревали, что там может быть личный состав. На самом деле, в том месте, куда велся огонь, никого не было. Хорошо, что с нами была группа поддержки. Завязался стрелковый бой. Все обошлось, никого не задело", - приводятся слова корреспондента.На сайте телеканала уточняется, что все произошло в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел диверсантов в ЛНР
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел диверсионной группы в ЛНР
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел диверсионной группы, сообщается в их Telegram-канале
.
"Съемочную группу "Звезды" обстреляла диверсионная группа", - говорится в сообщении со ссылкой на корреспондента.
По словам журналистов, оператор практически оказался под перекрестным огнем, но быстро сориентировался и перебрался в безопасное укрытие, где просидел до конца боя.
"Видимо, ждали такого подрыва (мины) и подозревали, что там может быть личный состав. На самом деле, в том месте, куда велся огонь, никого не было. Хорошо, что с нами была группа поддержки. Завязался стрелковый бой. Все обошлось, никого не задело", - приводятся слова корреспондента.
На сайте телеканала уточняется, что все произошло в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике
.