https://ria.ru/20221108/obstrel-1830047268.html

Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел диверсантов в ЛНР

Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел диверсантов в ЛНР - РИА Новости, 08.11.2022

Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел диверсантов в ЛНР

Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел диверсионной группы, сообщается в их Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:27

2022-11-08T18:27

2022-11-08T18:27

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел диверсионной группы, сообщается в их Telegram-канале.По словам журналистов, оператор практически оказался под перекрестным огнем, но быстро сориентировался и перебрался в безопасное укрытие, где просидел до конца боя."Видимо, ждали такого подрыва (мины) и подозревали, что там может быть личный состав. На самом деле, в том месте, куда велся огонь, никого не было. Хорошо, что с нами была группа поддержки. Завязался стрелковый бой. Все обошлось, никого не задело", - приводятся слова корреспондента.На сайте телеканала уточняется, что все произошло в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины