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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 08.11.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:34
2022-11-08T17:34
2022-11-08T17:34
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров... 16.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.О последствиях пока не сообщается.
https://ria.ru/20221108/ataka-1830016887.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять снарядов