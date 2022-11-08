https://ria.ru/20221108/obstrel-1830028024.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 08.11.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:34

2022-11-08T17:34

2022-11-08T17:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров... 16.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.О последствиях пока не сообщается.

https://ria.ru/20221108/ataka-1830016887.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины