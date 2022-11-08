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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 08.11.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:34
2022-11-08T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров... 16.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.О последствиях пока не сообщается.
https://ria.ru/20221108/ataka-1830016887.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
17:34 08.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять снарядов

© РИА НовостиПоследствия обстрела Донецка. Кадр видео
Последствия обстрела Донецка. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка. Кадр видео. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров... 16.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
О последствиях пока не сообщается.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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