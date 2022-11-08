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В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 08.11.2022

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина

Мужчина ранен на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, поврежден многоквартирный дом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:01

2022-11-08T08:01

2022-11-08T08:01

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

ленинский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Мужчина ранен на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, поврежден многоквартирный дом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), во вторник утром украинские военные выпустили по Ленинскому району Донецка четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

донецк

ленинский район

донецкая народная республика

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алексей кулемзин (донецк), донецк, ленинский район, донецкая народная республика, сцкк