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В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 08.11.2022
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
Мужчина ранен на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, поврежден многоквартирный дом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:01
2022-11-08T08:01
2022-11-08T08:01
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
ленинский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Мужчина ранен на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, поврежден многоквартирный дом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), во вторник утром украинские военные выпустили по Ленинскому району Донецка четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
донецк
ленинский район
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алексей кулемзин (донецк), донецк, ленинский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Ленинский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
Мэр города Кулемзин: в результате обстрела запада Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина