Рейтинг@Mail.ru
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/obstrel-1829848681.html
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 08.11.2022
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
Мужчина ранен на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, поврежден многоквартирный дом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:01
2022-11-08T08:01
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
ленинский район
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829602245_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee51930b1d628ef7e0e13c1fd117c241.jpg
ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Мужчина ранен на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, поврежден многоквартирный дом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), во вторник утром украинские военные выпустили по Ленинскому району Донецка четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
донецк
ленинский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829602245_0:94:2606:2048_1920x0_80_0_0_a86026c0d1b395064845accbd35203d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей кулемзин (донецк), донецк, ленинский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Ленинский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
08:01 08.11.2022
 
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина

Мэр города Кулемзин: в результате обстрела запада Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудники пожарно-спасательного центра у дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ в Донецке
Сотрудники пожарно-спасательного центра у дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарно-спасательного центра у дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Мужчина ранен на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, поврежден многоквартирный дом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Ленинского района в 06.31 в поселке Александровка в результате попадания взрывоопасного предмета зафиксировано возгорание, получил ранение мужчина, в районе детской стоматологии - попадание в многоквартирный дом", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), во вторник утром украинские военные выпустили по Ленинскому району Донецка четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкЛенинский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала