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На Алтае подросток ударил друга ножом в спину

На Алтае подросток ударил друга ножом в спину - РИА Новости, 08.11.2022

На Алтае подросток ударил друга ножом в спину

Четырнадцатилетний подросток в результате конфликта ударил друга ножом в спину в Алтайском крае, мальчик выжил, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК по... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:30

2022-11-08T12:30

2022-11-08T12:33

происшествия

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алтайский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток в результате конфликта ударил друга ножом в спину в Алтайском крае, мальчик выжил, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя города Новосибирска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия). По данным следствия, вечером 6 ноября 2022 года в одном из сел Егорьевского района между двумя подростками произошел конфликт, в ходе которого 14-летний подозреваемый имеющимся при себе "ножом-бабочкой" нанес удар в спину оппоненту", - говорится в сообщении.Известно, что нападавший проживает в Новосибирске, он приехал к бабушке на каникулы."С потерпевшим местным жителем его связывали дружеские отношения. В настоящее время следователи СК выясняют причину конфликта и мотивы, побудившие подростка применить нож. Потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает", - добавили в региональном ведомстве.Следователями назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего для установления обстоятельств преступления.

https://ria.ru/20221108/rebenok-1829885914.html

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алтайский край

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происшествия, новосибирск, алтайский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)