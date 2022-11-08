https://ria.ru/20221108/neft-1829944884.html

Глава Минфина США призвала Индию поддержать ограничение цен на нефть

Глава Минфина США призвала Индию поддержать ограничение цен на нефть - РИА Новости, 08.11.2022

Глава Минфина США призвала Индию поддержать ограничение цен на нефть

США полагают, что Индия "выиграет" от предлагаемого ограничения цен на нефть, заявила министр финансов Джанет Йеллен в интервью индийскому агентству PTI в... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:51

2022-11-08T13:51

2022-11-08T13:51

экономика

джанет йеллен

джо байден

владимир путин

россия

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индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноя – РИА Новости. США полагают, что Индия "выиграет" от предлагаемого ограничения цен на нефть, заявила министр финансов Джанет Йеллен в интервью индийскому агентству PTI в преддверии визита в Нью-Дели."Наша цель - удержать цену, которую Россия получает за свою нефть, и сохранить торговлю этой нефтью. От этого выиграют, в частности, те страны, которые действительно покупают дешевую российскую нефть, и мы надеемся, что Индия воспользуется этим ценовым ограничением, хотя ее фирмы ведут переговоры с Россией", - сказала Йеллен.Она отметила, что ограничение цен на нефть также может дать Индии рычаги для переговоров о скидках на мировых рынках."Если они (Индия) захотят воспользоваться западными финансовыми услугами, такими как страхование, к их покупкам будет применяться ограничение цен. Но даже если они воспользуются другими финансовыми услугами, мы считаем, что ограничение цен даст им рычаги для переговоров о хороших скидках на мировых рынках. Мы хотели бы надеяться, что Индия получит выгоду от этой программы", - сказала министр финансов США.Визит главы минфина США в Индию планируется на 11 ноября. Ожидается, что в ходе визита в Индию Йеллен обсудит вопросы покупки Индией нефти у России и специальная военная операция России на Украине. Также министр финансов США станет сопредседателем диалога по американо-индийскому экономическому и финансовому партнерству вместе со своей индийской коллегой, министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман.Минфин США предполагал введение ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. В октябре Блумберг со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена пересматривает условия потолка цен на российскую нефть, планируя смягчить условия применения ограничений. Министр финансов США Джанет Йеллен предлагала установить потолок цены на российскую нефть на уровне порядка 60 долларов за баррель.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/neft-1829605610.html

https://ria.ru/20221104/neft-1829145188.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, джанет йеллен, джо байден, владимир путин, россия, министерство финансов сша, сша, индия