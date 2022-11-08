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Глава Минфина США призвала Индию поддержать ограничение цен на нефть - РИА Новости, 08.11.2022
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Глава Минфина США призвала Индию поддержать ограничение цен на нефть
Глава Минфина США призвала Индию поддержать ограничение цен на нефть - РИА Новости, 08.11.2022
Глава Минфина США призвала Индию поддержать ограничение цен на нефть
США полагают, что Индия "выиграет" от предлагаемого ограничения цен на нефть, заявила министр финансов Джанет Йеллен в интервью индийскому агентству PTI в... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:51
2022-11-08T13:51
экономика
джанет йеллен
джо байден
владимир путин
россия
министерство финансов сша
сша
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноя – РИА Новости. США полагают, что Индия "выиграет" от предлагаемого ограничения цен на нефть, заявила министр финансов Джанет Йеллен в интервью индийскому агентству PTI в преддверии визита в Нью-Дели."Наша цель - удержать цену, которую Россия получает за свою нефть, и сохранить торговлю этой нефтью. От этого выиграют, в частности, те страны, которые действительно покупают дешевую российскую нефть, и мы надеемся, что Индия воспользуется этим ценовым ограничением, хотя ее фирмы ведут переговоры с Россией", - сказала Йеллен.Она отметила, что ограничение цен на нефть также может дать Индии рычаги для переговоров о скидках на мировых рынках."Если они (Индия) захотят воспользоваться западными финансовыми услугами, такими как страхование, к их покупкам будет применяться ограничение цен. Но даже если они воспользуются другими финансовыми услугами, мы считаем, что ограничение цен даст им рычаги для переговоров о хороших скидках на мировых рынках. Мы хотели бы надеяться, что Индия получит выгоду от этой программы", - сказала министр финансов США.Визит главы минфина США в Индию планируется на 11 ноября. Ожидается, что в ходе визита в Индию Йеллен обсудит вопросы покупки Индией нефти у России и специальная военная операция России на Украине. Также министр финансов США станет сопредседателем диалога по американо-индийскому экономическому и финансовому партнерству вместе со своей индийской коллегой, министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман.Минфин США предполагал введение ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. В октябре Блумберг со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена пересматривает условия потолка цен на российскую нефть, планируя смягчить условия применения ограничений. Министр финансов США Джанет Йеллен предлагала установить потолок цены на российскую нефть на уровне порядка 60 долларов за баррель.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
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экономика, джанет йеллен, джо байден, владимир путин, россия, министерство финансов сша, сша, индия
Экономика, Джанет Йеллен, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, Министерство финансов США, США, Индия
13:51 08.11.2022
 
Глава Минфина США призвала Индию поддержать ограничение цен на нефть

Министр финансов США Йеллен призвала Индию поддержать ограничение цен на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноя – РИА Новости. США полагают, что Индия "выиграет" от предлагаемого ограничения цен на нефть, заявила министр финансов Джанет Йеллен в интервью индийскому агентству PTI в преддверии визита в Нью-Дели.
"Наша цель - удержать цену, которую Россия получает за свою нефть, и сохранить торговлю этой нефтью. От этого выиграют, в частности, те страны, которые действительно покупают дешевую российскую нефть, и мы надеемся, что Индия воспользуется этим ценовым ограничением, хотя ее фирмы ведут переговоры с Россией", - сказала Йеллен.
Она отметила, что ограничение цен на нефть также может дать Индии рычаги для переговоров о скидках на мировых рынках.
"Если они (Индия) захотят воспользоваться западными финансовыми услугами, такими как страхование, к их покупкам будет применяться ограничение цен. Но даже если они воспользуются другими финансовыми услугами, мы считаем, что ограничение цен даст им рычаги для переговоров о хороших скидках на мировых рынках. Мы хотели бы надеяться, что Индия получит выгоду от этой программы", - сказала министр финансов США.
Визит главы минфина США в Индию планируется на 11 ноября. Ожидается, что в ходе визита в Индию Йеллен обсудит вопросы покупки Индией нефти у России и специальная военная операция России на Украине. Также министр финансов США станет сопредседателем диалога по американо-индийскому экономическому и финансовому партнерству вместе со своей индийской коллегой, министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман.
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Минфин США предполагал введение ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. В октябре Блумберг со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена пересматривает условия потолка цен на российскую нефть, планируя смягчить условия применения ограничений. Министр финансов США Джанет Йеллен предлагала установить потолок цены на российскую нефть на уровне порядка 60 долларов за баррель.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
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ЭкономикаДжанет ЙелленДжо БайденВладимир ПутинРоссияМинистерство финансов СШАСШАИндия
 
 
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