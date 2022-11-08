https://ria.ru/20221108/nato-1830070427.html
Швеция выполнит соглашение с Турцией по членству в НАТО
Швеция выполнит соглашение с Турцией по членству в НАТО - РИА Новости, 08.11.2022
Швеция выполнит соглашение с Турцией по членству в НАТО
Премьер Швеции Улоф Кристерссон после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что Стокгольм полностью выполнит соглашение с Анкарой по... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:34
2022-11-08T19:34
2022-11-08T19:44
в мире
стокгольм (город)
нато
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швеция
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Премьер Швеции Улоф Кристерссон после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что Стокгольм полностью выполнит соглашение с Анкарой по членству в НАТО."Турция – один из членов НАТО, наиболее пострадавших от терроризма. Швеция будет выполнять все свои обязательства перед Турцией. В будущем она будет выполнять обязательства, взятые на себя в качестве союзника. Мы полностью выполним трехсторонний меморандум", - сказал Кристерссон в своем заявлении для СМИ после переговоров с турецким лидером в Анкаре.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
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в мире, стокгольм (город), нато, турция, швеция, анкара (провинция)
В мире, Стокгольм (город), НАТО, Турция, Швеция, Анкара (провинция)
19:34 08.11.2022 (обновлено: 19:44 08.11.2022)
Швеция выполнит соглашение с Турцией по членству в НАТО
Шведский премьер Кристерссон: Стокгольм выполнит соглашение с Анкарой по членству в НАТО