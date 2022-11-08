Рейтинг@Mail.ru
Лицемерное заявление НАТО разозлило пользователей Twitter - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/nato-1829989635.html
Лицемерное заявление НАТО разозлило пользователей Twitter
Лицемерное заявление НАТО разозлило пользователей Twitter - РИА Новости, 08.11.2022
Лицемерное заявление НАТО разозлило пользователей Twitter
Пользователи Twitter негативно оценили заявление НАТО о сокращении выбросов углекислого газа от военной техники. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:41
2022-11-08T17:36
twitter
оон
египет
россия
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969812_0:35:3024:1735_1920x0_80_0_0_e1087e0edaf1759f9ea4e69dd0c6313e.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление НАТО о сокращении выбросов углекислого газа от военной техники.Официальный Twitter-аккаунт НАТО в рамках климатической программы COP27 выложил видео с участием эксперта в области энергетики и климатических изменений Михаэля Руле. Он заявил, что необходимо измерить количество выбросов в атмосферу, которые производит военная техника, и сократить их след."Это непростая задача, но мы работаем над этим", — добавил эксперт.В комментариях к публикации пользователи обвинили Руле в лицемерии."Какое влияние оказывает изменение климата на нашу безопасность и как союзники НАТО собираются уменьшить след, который оставляет их армия?" — спросил Francesco Stati."Убирайтесь подальше от российских границ. Никто больше не верит в то, что Россия — угроза", — заявил пользователь adelayna."Тоже хотите поучаствовать в большой афере? Классные солнечные панели… сделаны с использованием методов производства с интенсивным выбросом газа в атмосферу?" — с иронией отметил The Collector."У нас едва хватает снарядов на неделю, но зато святая Грета коммунизма удовлетворена", — пошутил Jon Harper."Во имя здравого ума, только взгляните на себя…" — написал Archie Leishman."Все, что вы можете сделать, — исчезнуть, ваши самолеты, ракеты, бомбы и войны загрязняют атмосферу больше, чем все человечество за последние 50 лет!" — подытожил пользователь с ником Pascuala.С 6 по 18 ноября в Египте проходит 27 конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают правительства к действиям по борьбе с глобальным потеплением и соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.
https://ria.ru/20221108/nato-1829987735.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/ssha-1829661088.html
https://ria.ru/20221107/peregovory-1829663228.html
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969812_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47180857d3e0c64ed572222ac633211b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
twitter, оон, египет, россия, нато, в мире
Twitter, ООН, Египет, Россия, НАТО, В мире
15:41 08.11.2022 (обновлено: 17:36 08.11.2022)
 
Лицемерное заявление НАТО разозлило пользователей Twitter

Заявление НАТО о снижении выбросов углекислого газа разозлило пользователей Twitter

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление НАТО о сокращении выбросов углекислого газа от военной техники.
Официальный Twitter-аккаунт НАТО в рамках климатической программы COP27 выложил видео с участием эксперта в области энергетики и климатических изменений Михаэля Руле. Он заявил, что необходимо измерить количество выбросов в атмосферу, которые производит военная техника, и сократить их след.
"Это непростая задача, но мы работаем над этим", — добавил эксперт.
В комментариях к публикации пользователи обвинили Руле в лицемерии.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 15:36
Премьер Эстонии прокомментировала возможное выдвижение на пост генсека НАТО
"Какое влияние оказывает изменение климата на нашу безопасность и как союзники НАТО собираются уменьшить след, который оставляет их армия?" — спросил Francesco Stati.
"Убирайтесь подальше от российских границ. Никто больше не верит в то, что Россия — угроза", — заявил пользователь adelayna.
"Тоже хотите поучаствовать в большой афере? Классные солнечные панели… сделаны с использованием методов производства с интенсивным выбросом газа в атмосферу?" — с иронией отметил The Collector.
"У нас едва хватает снарядов на неделю, но зато святая Грета коммунизма удовлетворена", — пошутил Jon Harper.
Постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер на выездном заседании Совета Россия–НАТО - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 14:04В мире
Экс-постпред США при НАТО: Европу тревожит американская политика
"Во имя здравого ума, только взгляните на себя…" — написал Archie Leishman.
"Все, что вы можете сделать, — исчезнуть, ваши самолеты, ракеты, бомбы и войны загрязняют атмосферу больше, чем все человечество за последние 50 лет!" — подытожил пользователь с ником Pascuala.
С 6 по 18 ноября в Египте проходит 27 конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают правительства к действиям по борьбе с глобальным потеплением и соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.
Флаги Украины и России на столе переговоров - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 14:15Специальная военная операция на Украине
СМИ: США и НАТО обсуждают условия возобновления переговоров Москвы и Киева
 
TwitterООНЕгипетРоссияНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала