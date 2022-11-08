https://ria.ru/20221108/nato-1829989635.html
Лицемерное заявление НАТО разозлило пользователей Twitter
Лицемерное заявление НАТО разозлило пользователей Twitter - РИА Новости, 08.11.2022
Лицемерное заявление НАТО разозлило пользователей Twitter
Пользователи Twitter негативно оценили заявление НАТО о сокращении выбросов углекислого газа от военной техники. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:41
2022-11-08T15:41
2022-11-08T17:36
twitter
оон
египет
россия
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969812_0:35:3024:1735_1920x0_80_0_0_e1087e0edaf1759f9ea4e69dd0c6313e.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление НАТО о сокращении выбросов углекислого газа от военной техники.Официальный Twitter-аккаунт НАТО в рамках климатической программы COP27 выложил видео с участием эксперта в области энергетики и климатических изменений Михаэля Руле. Он заявил, что необходимо измерить количество выбросов в атмосферу, которые производит военная техника, и сократить их след."Это непростая задача, но мы работаем над этим", — добавил эксперт.В комментариях к публикации пользователи обвинили Руле в лицемерии."Какое влияние оказывает изменение климата на нашу безопасность и как союзники НАТО собираются уменьшить след, который оставляет их армия?" — спросил Francesco Stati."Убирайтесь подальше от российских границ. Никто больше не верит в то, что Россия — угроза", — заявил пользователь adelayna."Тоже хотите поучаствовать в большой афере? Классные солнечные панели… сделаны с использованием методов производства с интенсивным выбросом газа в атмосферу?" — с иронией отметил The Collector."У нас едва хватает снарядов на неделю, но зато святая Грета коммунизма удовлетворена", — пошутил Jon Harper."Во имя здравого ума, только взгляните на себя…" — написал Archie Leishman."Все, что вы можете сделать, — исчезнуть, ваши самолеты, ракеты, бомбы и войны загрязняют атмосферу больше, чем все человечество за последние 50 лет!" — подытожил пользователь с ником Pascuala.С 6 по 18 ноября в Египте проходит 27 конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают правительства к действиям по борьбе с глобальным потеплением и соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.
https://ria.ru/20221108/nato-1829987735.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/ssha-1829661088.html
https://ria.ru/20221107/peregovory-1829663228.html
египет
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969812_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47180857d3e0c64ed572222ac633211b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
twitter, оон, египет, россия, нато, в мире
Twitter, ООН, Египет, Россия, НАТО, В мире
15:41 08.11.2022 (обновлено: 17:36 08.11.2022)
Лицемерное заявление НАТО разозлило пользователей Twitter
Заявление НАТО о снижении выбросов углекислого газа разозлило пользователей Twitter
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Пользователи Twitter
негативно оценили заявление НАТО о сокращении выбросов углекислого газа от военной техники.
Официальный Twitter-аккаунт НАТО в рамках климатической программы COP27 выложил видео с участием эксперта в области энергетики и климатических изменений Михаэля Руле. Он заявил, что необходимо измерить количество выбросов в атмосферу, которые производит военная техника, и сократить их след.
"Это непростая задача, но мы работаем над этим", — добавил эксперт.
В комментариях к публикации пользователи обвинили Руле в лицемерии.
"Какое влияние оказывает изменение климата на нашу безопасность и как союзники НАТО собираются уменьшить след, который оставляет их армия?" — спросил Francesco Stati.
"Убирайтесь подальше от российских границ. Никто больше не верит в то, что Россия
— угроза", — заявил пользователь adelayna.
"Тоже хотите поучаствовать в большой афере? Классные солнечные панели… сделаны с использованием методов производства с интенсивным выбросом газа в атмосферу?" — с иронией отметил The Collector.
"У нас едва хватает снарядов на неделю, но зато святая Грета коммунизма удовлетворена", — пошутил Jon Harper.
"Во имя здравого ума, только взгляните на себя…" — написал Archie Leishman.
"Все, что вы можете сделать, — исчезнуть, ваши самолеты, ракеты, бомбы и войны загрязняют атмосферу больше, чем все человечество за последние 50 лет!" — подытожил пользователь с ником Pascuala.
С 6 по 18 ноября в Египте
проходит 27 конференция ООН
по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают правительства к действиям по борьбе с глобальным потеплением и соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.