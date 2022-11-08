https://ria.ru/20221108/nato-1829989635.html

Лицемерное заявление НАТО разозлило пользователей Twitter

Лицемерное заявление НАТО разозлило пользователей Twitter - РИА Новости, 08.11.2022

Лицемерное заявление НАТО разозлило пользователей Twitter

Пользователи Twitter негативно оценили заявление НАТО о сокращении выбросов углекислого газа от военной техники. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:41

2022-11-08T15:41

2022-11-08T17:36

twitter

оон

египет

россия

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969812_0:35:3024:1735_1920x0_80_0_0_e1087e0edaf1759f9ea4e69dd0c6313e.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление НАТО о сокращении выбросов углекислого газа от военной техники.Официальный Twitter-аккаунт НАТО в рамках климатической программы COP27 выложил видео с участием эксперта в области энергетики и климатических изменений Михаэля Руле. Он заявил, что необходимо измерить количество выбросов в атмосферу, которые производит военная техника, и сократить их след."Это непростая задача, но мы работаем над этим", — добавил эксперт.В комментариях к публикации пользователи обвинили Руле в лицемерии."Какое влияние оказывает изменение климата на нашу безопасность и как союзники НАТО собираются уменьшить след, который оставляет их армия?" — спросил Francesco Stati."Убирайтесь подальше от российских границ. Никто больше не верит в то, что Россия — угроза", — заявил пользователь adelayna."Тоже хотите поучаствовать в большой афере? Классные солнечные панели… сделаны с использованием методов производства с интенсивным выбросом газа в атмосферу?" — с иронией отметил The Collector."У нас едва хватает снарядов на неделю, но зато святая Грета коммунизма удовлетворена", — пошутил Jon Harper."Во имя здравого ума, только взгляните на себя…" — написал Archie Leishman."Все, что вы можете сделать, — исчезнуть, ваши самолеты, ракеты, бомбы и войны загрязняют атмосферу больше, чем все человечество за последние 50 лет!" — подытожил пользователь с ником Pascuala.С 6 по 18 ноября в Египте проходит 27 конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают правительства к действиям по борьбе с глобальным потеплением и соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.

https://ria.ru/20221108/nato-1829987735.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/ssha-1829661088.html

https://ria.ru/20221107/peregovory-1829663228.html

египет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

twitter, оон, египет, россия, нато, в мире