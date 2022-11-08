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Пентагон подтвердил передачу Украине двух установок ПВО NASAMS - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/nasams-1830088446.html
Пентагон подтвердил передачу Украине двух установок ПВО NASAMS
Пентагон подтвердил передачу Украине двух установок ПВО NASAMS - РИА Новости, 08.11.2022
Пентагон подтвердил передачу Украине двух установок ПВО NASAMS
Две установки ПВО NASAMS доставлены на Украину, подтвердил официальный представитель Пентагона Патрик Райден. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T21:46
2022-11-08T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
министерство обороны сша
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Две установки ПВО NASAMS доставлены на Украину, подтвердил официальный представитель Пентагона Патрик Райден."Мы можем подтвердить доставку двух установок NASAMS", - сообщил Райдер на брифинге.Он добавил, что украинские военные в Европе прошли обучение по использованию указанных систем, которые теперь введены в строй.Ранее американские СМИ сообщали, что обучение использованию систем NASAMS в Германии прошли около ста украинских военных, с ними на протяжении двух недель работали норвежские инструкторы.
https://ria.ru/20221029/ukraina-1827768632.html
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в мире, украина, европа, министерство обороны сша, патрик райдер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Министерство обороны США, Патрик Райдер
21:46 08.11.2022 (обновлено: 21:47 08.11.2022)
 
Пентагон подтвердил передачу Украине двух установок ПВО NASAMS

Представитель Пентагона Райден подтвердил передачу Украине двух установок ПВО NASAMS

© Фото : KongsbergПередвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Kongsberg
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Две установки ПВО NASAMS доставлены на Украину, подтвердил официальный представитель Пентагона Патрик Райден.
"Мы можем подтвердить доставку двух установок NASAMS", - сообщил Райдер на брифинге.
Он добавил, что украинские военные в Европе прошли обучение по использованию указанных систем, которые теперь введены в строй.
Ранее американские СМИ сообщали, что обучение использованию систем NASAMS в Германии прошли около ста украинских военных, с ними на протяжении двух недель работали норвежские инструкторы.
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