https://ria.ru/20221108/nasams-1830088446.html
Пентагон подтвердил передачу Украине двух установок ПВО NASAMS
Пентагон подтвердил передачу Украине двух установок ПВО NASAMS - РИА Новости, 08.11.2022
Пентагон подтвердил передачу Украине двух установок ПВО NASAMS
Две установки ПВО NASAMS доставлены на Украину, подтвердил официальный представитель Пентагона Патрик Райден. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T21:46
2022-11-08T21:46
2022-11-08T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
министерство обороны сша
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Две установки ПВО NASAMS доставлены на Украину, подтвердил официальный представитель Пентагона Патрик Райден."Мы можем подтвердить доставку двух установок NASAMS", - сообщил Райдер на брифинге.Он добавил, что украинские военные в Европе прошли обучение по использованию указанных систем, которые теперь введены в строй.Ранее американские СМИ сообщали, что обучение использованию систем NASAMS в Германии прошли около ста украинских военных, с ними на протяжении двух недель работали норвежские инструкторы.
https://ria.ru/20221029/ukraina-1827768632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, министерство обороны сша, патрик райдер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Министерство обороны США, Патрик Райдер
21:46 08.11.2022 (обновлено: 21:47 08.11.2022)
Пентагон подтвердил передачу Украине двух установок ПВО NASAMS
Представитель Пентагона Райден подтвердил передачу Украине двух установок ПВО NASAMS