https://ria.ru/20221108/nasams-1830088446.html

Пентагон подтвердил передачу Украине двух установок ПВО NASAMS

Пентагон подтвердил передачу Украине двух установок ПВО NASAMS - РИА Новости, 08.11.2022

Пентагон подтвердил передачу Украине двух установок ПВО NASAMS

Две установки ПВО NASAMS доставлены на Украину, подтвердил официальный представитель Пентагона Патрик Райден. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T21:46

2022-11-08T21:46

2022-11-08T21:47

специальная военная операция на украине

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европа

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патрик райдер

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Две установки ПВО NASAMS доставлены на Украину, подтвердил официальный представитель Пентагона Патрик Райден."Мы можем подтвердить доставку двух установок NASAMS", - сообщил Райдер на брифинге.Он добавил, что украинские военные в Европе прошли обучение по использованию указанных систем, которые теперь введены в строй.Ранее американские СМИ сообщали, что обучение использованию систем NASAMS в Германии прошли около ста украинских военных, с ними на протяжении двух недель работали норвежские инструкторы.

https://ria.ru/20221029/ukraina-1827768632.html

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, европа, министерство обороны сша, патрик райдер