https://ria.ru/20221108/nalog-1829855406.html

Минобороны рассказало, как будет взиматься налог у мобилизованных

Минобороны рассказало, как будет взиматься налог у мобилизованных - РИА Новости, 08.11.2022

Минобороны рассказало, как будет взиматься налог у мобилизованных

Подоходным налогом в 13% облагается лишь меньшая часть денежного довольствия граждан, призванных в армию по частичной мобилизации - у рядовых это 37 тысяч... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:56

2022-11-08T08:56

2022-11-08T08:56

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

частичная мобилизация в россии

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подоходным налогом в 13% облагается лишь меньшая часть денежного довольствия граждан, призванных в армию по частичной мобилизации - у рядовых это 37 тысяч рублей из выплачиваемых им 195 тысяч, заявил журналистам во вторник представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко."Денежное довольствие военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, облагается подоходным налогом так же, как и у всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Однако, хочу подчеркнуть, что социальная выплата, установленная президентом России, в размере 158 тысяч рублей – подоходным налогом не облагается", - сказал он.Микищенко пояснил порядок налогообложения мобилизованных на примере военнослужащего в звании рядового, призванного на должность мотострелка: из полагающихся ему 195 тысяч рублей – 158 тысяч не будут облагаться налогом, а оставшиеся 37 тысяч будут облагаться подоходным налогом в 13%.При этом облагаемая налогом часть жалования будет расти пропорционально званию военнослужащих. Так, у командира взвода в звании лейтенанта, жалование составит около 225 тысяч рублей, социальная выплата в размере 158 тысяч рублей по-прежнему не будет облагаться налогом, но остальные 68 тысяч рублей за звание, должность командира взвода и выслугу лет облагаются налогом в 13%.

https://ria.ru/20221108/zarplata-1829853301.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии, россия