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Минобороны рассказало, как будет взиматься налог у мобилизованных - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/nalog-1829855406.html
Минобороны рассказало, как будет взиматься налог у мобилизованных
Минобороны рассказало, как будет взиматься налог у мобилизованных - РИА Новости, 08.11.2022
Минобороны рассказало, как будет взиматься налог у мобилизованных
Подоходным налогом в 13% облагается лишь меньшая часть денежного довольствия граждан, призванных в армию по частичной мобилизации - у рядовых это 37 тысяч... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:56
2022-11-08T08:56
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подоходным налогом в 13% облагается лишь меньшая часть денежного довольствия граждан, призванных в армию по частичной мобилизации - у рядовых это 37 тысяч рублей из выплачиваемых им 195 тысяч, заявил журналистам во вторник представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко."Денежное довольствие военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, облагается подоходным налогом так же, как и у всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Однако, хочу подчеркнуть, что социальная выплата, установленная президентом России, в размере 158 тысяч рублей – подоходным налогом не облагается", - сказал он.Микищенко пояснил порядок налогообложения мобилизованных на примере военнослужащего в звании рядового, призванного на должность мотострелка: из полагающихся ему 195 тысяч рублей – 158 тысяч не будут облагаться налогом, а оставшиеся 37 тысяч будут облагаться подоходным налогом в 13%.При этом облагаемая налогом часть жалования будет расти пропорционально званию военнослужащих. Так, у командира взвода в звании лейтенанта, жалование составит около 225 тысяч рублей, социальная выплата в размере 158 тысяч рублей по-прежнему не будет облагаться налогом, но остальные 68 тысяч рублей за звание, должность командира взвода и выслугу лет облагаются налогом в 13%.
https://ria.ru/20221108/zarplata-1829853301.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Частичная мобилизация в России, Россия
08:56 08.11.2022
 
Минобороны рассказало, как будет взиматься налог у мобилизованных

Минобороны: налогом облагается меньшая часть денежного довольствия мобилизованных

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
Мобилизованные во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованные во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подоходным налогом в 13% облагается лишь меньшая часть денежного довольствия граждан, призванных в армию по частичной мобилизации - у рядовых это 37 тысяч рублей из выплачиваемых им 195 тысяч, заявил журналистам во вторник представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.
"Денежное довольствие военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, облагается подоходным налогом так же, как и у всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Однако, хочу подчеркнуть, что социальная выплата, установленная президентом России, в размере 158 тысяч рублей – подоходным налогом не облагается", - сказал он.
Микищенко пояснил порядок налогообложения мобилизованных на примере военнослужащего в звании рядового, призванного на должность мотострелка: из полагающихся ему 195 тысяч рублей – 158 тысяч не будут облагаться налогом, а оставшиеся 37 тысяч будут облагаться подоходным налогом в 13%.
При этом облагаемая налогом часть жалования будет расти пропорционально званию военнослужащих. Так, у командира взвода в звании лейтенанта, жалование составит около 225 тысяч рублей, социальная выплата в размере 158 тысяч рублей по-прежнему не будет облагаться налогом, но остальные 68 тысяч рублей за звание, должность командира взвода и выслугу лет облагаются налогом в 13%.
Мобилизованные - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 08:48Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Частичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
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