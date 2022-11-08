https://ria.ru/20221108/nalichnye-1829904875.html
Переток средств со счетов в наличные приблизился к норме, заявил ЦБ
Переток средств со счетов в наличные приблизился к норме, заявил ЦБ - РИА Новости, 08.11.2022
Переток средств со счетов в наличные приблизился к норме, заявил ЦБ
Динамика перетока средств со счетов россиян в банках в наличные за последние недели уже приблизилась к сезонной норме, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:54
2022-11-08T11:54
2022-11-08T11:54
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Динамика перетока средств со счетов россиян в банках в наличные за последние недели уже приблизилась к сезонной норме, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Как только ситуация становится для людей более понятной, тревога снижается, люди возвращают средства в банки. И в последние недели динамика перетока средств на счетах в наличные уже приблизилась к сезонной норме", - заявила Набиуллина, выступая в Госдуме.Она отметила, что рост геополитической напряженности в последние полтора месяца повысил тревожность российского общества, соответственно, это сказалось и на финансовом поведении людей. "До последнего времени был отток средств граждан из банковской системы", - сообщила она."Похожие эффекты были в начале пандемии, а затем весной этого года," - напомнила глава ЦБ РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Переток средств со счетов в наличные приблизился к норме, заявил ЦБ
Глава ЦБ Набиуллина: переток средств со счетов в банках в наличные приблизился к норме