https://ria.ru/20221108/nalichnye-1829904875.html

Переток средств со счетов в наличные приблизился к норме, заявил ЦБ

Переток средств со счетов в наличные приблизился к норме, заявил ЦБ - РИА Новости, 08.11.2022

Переток средств со счетов в наличные приблизился к норме, заявил ЦБ

Динамика перетока средств со счетов россиян в банках в наличные за последние недели уже приблизилась к сезонной норме, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:54

2022-11-08T11:54

2022-11-08T11:54

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Динамика перетока средств со счетов россиян в банках в наличные за последние недели уже приблизилась к сезонной норме, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Как только ситуация становится для людей более понятной, тревога снижается, люди возвращают средства в банки. И в последние недели динамика перетока средств на счетах в наличные уже приблизилась к сезонной норме", - заявила Набиуллина, выступая в Госдуме.Она отметила, что рост геополитической напряженности в последние полтора месяца повысил тревожность российского общества, соответственно, это сказалось и на финансовом поведении людей. "До последнего времени был отток средств граждан из банковской системы", - сообщила она."Похожие эффекты были в начале пандемии, а затем весной этого года," - напомнила глава ЦБ РФ.

https://ria.ru/20221108/kapital-1829881862.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф