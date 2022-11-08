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Глава Алтая вручил медаль "За отвагу" раненному на Украине жителю региона - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/nagrada-1829933192.html
Глава Алтая вручил медаль "За отвагу" раненному на Украине жителю региона
Глава Алтая вручил медаль "За отвагу" раненному на Украине жителю региона - РИА Новости, 08.11.2022
Глава Алтая вручил медаль "За отвагу" раненному на Украине жителю региона
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вручил медаль "За отвагу" раненному на Украине жителю региона Мергену Аскышеву. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:16
2022-11-08T13:16
специальная военная операция на украине
общество
олег хорохордин
украина
новосибирск
республика алтай
центральный военный клинический госпиталь имени вишневского
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БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вручил медаль "За отвагу" раненному на Украине жителю региона Мергену Аскышеву."Сегодня нахожусь в Новосибирске. Посетил военный госпиталь №425 Министерства обороны РФ, где вновь встретился с Мергеном Аскышевым из села Балыкча Улаганского района – нашим земляком, участником специальной военной операции… Вручил ему медаль "За отвагу", которой Мерген награжден за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции", - написал Хорохордин в своём Telegram-канале.Ранее Хорохордин навещал Аскышева в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Подмосковье, сейчас боец продолжает лечение в Новосибирске."Чувствует себя хорошо, ждёт в гости сына, ощущает большую поддержку всех жителей республики", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20221022/nagrazhdenie-1825839512.html
украина
новосибирск
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общество, олег хорохордин, украина, новосибирск, республика алтай, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского
Специальная военная операция на Украине, Общество, Олег Хорохордин, Украина, Новосибирск, Республика Алтай, Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского
13:16 08.11.2022
 
Глава Алтая вручил медаль "За отвагу" раненному на Украине жителю региона

Глава Алтая вручил медаль "За отвагу" раненному на Украине жителю региона Мергену Аскышеву

© Фото : Олег Хорохордин/TelegramГлава Республики Алтай Олег Хорохордин вручил медаль "За отвагу" раненному на Украине жителю региона Мергену Аскышеву
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вручил медаль За отвагу раненному на Украине жителю региона Мергену Аскышеву - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Олег Хорохордин/Telegram
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вручил медаль "За отвагу" раненному на Украине жителю региона Мергену Аскышеву
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вручил медаль "За отвагу" раненному на Украине жителю региона Мергену Аскышеву.
"Сегодня нахожусь в Новосибирске. Посетил военный госпиталь №425 Министерства обороны РФ, где вновь встретился с Мергеном Аскышевым из села Балыкча Улаганского района – нашим земляком, участником специальной военной операции… Вручил ему медаль "За отвагу", которой Мерген награжден за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции", - написал Хорохордин в своём Telegram-канале.
Ранее Хорохордин навещал Аскышева в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Подмосковье, сейчас боец продолжает лечение в Новосибирске.
"Чувствует себя хорошо, ждёт в гости сына, ощущает большую поддержку всех жителей республики", - добавил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоОлег ХорохординУкраинаНовосибирскРеспублика АлтайЦентральный военный клинический госпиталь имени Вишневского
 
 
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