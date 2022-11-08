https://ria.ru/20221108/nagrada-1829933192.html

Глава Алтая вручил медаль "За отвагу" раненному на Украине жителю региона

Глава Алтая вручил медаль "За отвагу" раненному на Украине жителю региона - РИА Новости, 08.11.2022

Глава Алтая вручил медаль "За отвагу" раненному на Украине жителю региона

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вручил медаль "За отвагу" раненному на Украине жителю региона Мергену Аскышеву. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:16

2022-11-08T13:16

2022-11-08T13:16

специальная военная операция на украине

общество

олег хорохордин

украина

новосибирск

республика алтай

центральный военный клинический госпиталь имени вишневского

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БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вручил медаль "За отвагу" раненному на Украине жителю региона Мергену Аскышеву."Сегодня нахожусь в Новосибирске. Посетил военный госпиталь №425 Министерства обороны РФ, где вновь встретился с Мергеном Аскышевым из села Балыкча Улаганского района – нашим земляком, участником специальной военной операции… Вручил ему медаль "За отвагу", которой Мерген награжден за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции", - написал Хорохордин в своём Telegram-канале.Ранее Хорохордин навещал Аскышева в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Подмосковье, сейчас боец продолжает лечение в Новосибирске."Чувствует себя хорошо, ждёт в гости сына, ощущает большую поддержку всех жителей республики", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20221022/nagrazhdenie-1825839512.html

украина

новосибирск

республика алтай

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Дарья Буймова

общество, олег хорохордин, украина, новосибирск, республика алтай, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского