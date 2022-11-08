https://ria.ru/20221108/mriya-1829834701.html

ГП "Антонов" опровергло слухи о строительстве второго самолета "Мрия"

ГП "Антонов" опровергло слухи о строительстве второго самолета "Мрия" - РИА Новости, 08.11.2022

ГП "Антонов" опровергло слухи о строительстве второго самолета "Мрия"

Украинское госпредприятие "Антонов" опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что на Украине строят новый крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 "Мрия", РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T02:47

2022-11-08T02:47

2022-11-08T05:09

украина

киевская область

гп "антонов"

bild

ан-225 "мрия"

технологии

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинское госпредприятие "Антонов" опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что на Украине строят новый крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 "Мрия", который уже готов на 30%: по данным компании, начались лишь конструкторские работы.Ранее украинские СМИ со ссылкой на гендиректора "Антонова" Евгения Гаврилова сообщили, что на Украине строят новый самолет Ан-225, он готов на 30%."В изложении информации со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора ГП "Антонов" касательно строительства новой "Мрии", распространенной изданием Bild и некоторыми украинскими СМИ, была допущена неточность. В настоящее время начались конструкторские работы в этом направлении", - говорится в сообщении "Антонова" в Twitter.По экспертной оценке, "в настоящее время есть около 30% комплектующих, которые можно использовать для второго образца". "Стоимость строительства самолета оценивается как минимум в 500 миллионов евро. Однако о конкретной сумме говорить пока рано", - добавили в компании.Ан-225 "Мрия" - крупнейший в истории грузовой самолет с рекордной грузоподъемностью до 253,8 тонн. Создавался для нужд космической программы. Предприятие "Антонов" 27 февраля сообщило об уничтожении "Мрии" на аэродроме в Гостомеле в Киевской области. В октябре Служба безопасности Украины заявила, что сотрудники государственного предприятия "Антонов" не предприняли необходимых мер для спасения "Мрии".

https://ria.ru/20221018/samolet-1824884961.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/mriya-1779046533.html

украина

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украина, киевская область, гп "антонов", bild, ан-225 "мрия", технологии