02:47 08.11.2022 (обновлено: 05:09 08.11.2022)
ГП "Антонов" опровергло слухи о строительстве второго самолета "Мрия"
Украинское госпредприятие "Антонов" опровергло информацию о постройке нового Ан-225 "Мрия"
Самолет Ан-225 "Мрия". Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинское госпредприятие "Антонов" опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что на Украине строят новый крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 "Мрия", который уже готов на 30%: по данным компании, начались лишь конструкторские работы.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на гендиректора "Антонова" Евгения Гаврилова сообщили, что на Украине строят новый самолет Ан-225, он готов на 30%.
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"В изложении информации со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора ГП "Антонов" касательно строительства новой "Мрии", распространенной изданием Bild и некоторыми украинскими СМИ, была допущена неточность. В настоящее время начались конструкторские работы в этом направлении", - говорится в сообщении "Антонова" в Twitter.
По экспертной оценке, "в настоящее время есть около 30% комплектующих, которые можно использовать для второго образца". "Стоимость строительства самолета оценивается как минимум в 500 миллионов евро. Однако о конкретной сумме говорить пока рано", - добавили в компании.
Ан-225 "Мрия" - крупнейший в истории грузовой самолет с рекордной грузоподъемностью до 253,8 тонн. Создавался для нужд космической программы. Предприятие "Антонов" 27 февраля сообщило об уничтожении "Мрии" на аэродроме в Гостомеле в Киевской области. В октябре Служба безопасности Украины заявила, что сотрудники государственного предприятия "Антонов" не предприняли необходимых мер для спасения "Мрии".