18:26 08.11.2022 (обновлено: 18:27 08.11.2022)
Для открытия правой части Крымского моста осталось смонтировать три пролета
Инженер Храпов: для открытия правой части Крымского моста остался монтаж трех пролетов
© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramНадвижка первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста
Надвижка первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Движение по правой части Крымского моста будет запущено после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных, сообщил главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов.
Как заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, во вторник завершена установка первого готового пролета автодорожной части на Крымском мосту, работы выполнены в кратчайшие сроки. Монтаж следующего пролета запланирован на 11 ноября.
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"Нам предстоит смонтировать ещё три пролёта, после чего мы заасфальтируем проезжую часть и запустим рабочее движение по правой части Крымского моста", - приводятся слова Храпова на сайте правительства РФ.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря. Вице-премьер отметил, что на Крымском мосту осуществляется досмотр 100% проезжающего транспорта, при этом допускается проезд части грузового транспорта при необходимости.