https://ria.ru/20221108/most-1830047077.html

Для открытия правой части Крымского моста осталось смонтировать три пролета

Для открытия правой части Крымского моста осталось смонтировать три пролета - РИА Новости, 08.11.2022

Для открытия правой части Крымского моста осталось смонтировать три пролета

Движение по правой части Крымского моста будет запущено после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных, сообщил главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:26

2022-11-08T18:26

2022-11-08T18:27

марат хуснуллин

россия

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Движение по правой части Крымского моста будет запущено после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных, сообщил главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов.Как заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, во вторник завершена установка первого готового пролета автодорожной части на Крымском мосту, работы выполнены в кратчайшие сроки. Монтаж следующего пролета запланирован на 11 ноября."Нам предстоит смонтировать ещё три пролёта, после чего мы заасфальтируем проезжую часть и запустим рабочее движение по правой части Крымского моста", - приводятся слова Храпова на сайте правительства РФ.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря. Вице-премьер отметил, что на Крымском мосту осуществляется досмотр 100% проезжающего транспорта, при этом допускается проезд части грузового транспорта при необходимости.

https://ria.ru/20221107/ukraina-1829809660.html

https://ria.ru/20221108/most-1829918423.html

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марат хуснуллин, россия, чп на крымском мосту