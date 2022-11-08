https://ria.ru/20221108/moskvich-1829923532.html
Автозавод "Москвич" возобновит сборку в конце года, заявил Собянин
Автозавод "Москвич" возобновит сборку в конце года, заявил Собянин - РИА Новости, 08.11.2022
Автозавод "Москвич" возобновит сборку в конце года, заявил Собянин
Автозавод "Москвич" планирует возобновить сборку автомобилей в конце года, для развития производства понадобится наладить доставку необходимых грузов, поэтому... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:42
2022-11-08T12:42
2022-11-08T13:57
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Автозавод "Москвич" планирует возобновить сборку автомобилей в конце года, для развития производства понадобится наладить доставку необходимых грузов, поэтому будет заключено соглашение о создании в Печатниках нового транспортно-логистического центра "Южный порт", заявил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."В конце этого года автозавод "Москвич" планирует возобновить сборку автомобилей. Для развития производства понадобится наладить доставку необходимых грузов. Заключим с РЖД, Московским автомобильным заводом и "Камазом" соглашение о создании в Печатниках нового транспортно-логистического центра "Южный порт", - рассказал Собянин.Мэр отметил, что будут построены контейнерная и универсальная площадки для тяжеловесных грузов, а также складской комплекс. После открытия основную загрузку ТЛЦ обеспечит "Москвич". С выходом на полную мощность центр сможет обрабатывать до 5,6 миллиона тонн грузов в год для различных предприятий Москвы, в том числе "Москвича". Будет создано около 1,5 тысячи рабочих мест."В ближайшие годы также планируем развивать существующие транспортно-логистические центры "Ховрино" и "Кунцево-2". Таким образом, в столице будет сформирован грузовой транспортный каркас. Равномерное распределение грузов по транспортно-логистическим центрам улучшит движение в городе. Грузовикам с тяжеловесными контейнерами не придётся выезжать на улицы Москвы. При этом повысится надежность грузовой логистики, сохранится устойчивость работы предприятий потребительского рынка и промышленности", - добавил он.Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, создание центра будет включать несколько этапов. В 2023-2024 годах (1 очередь) пройдет обустройство контейнерной и универсальной площадки для тяжеловесных грузов, начнет работу ТЛЦ "Южный порт". После 2025 года (2 и 3 очередь) планируется строительство складского комплекса - крытого склада для тарно-штучных грузов и погрузо-выгрузочной зоны на территории завода "Москвич"."Заезд поездов на грузовую станцию "Москва – Южный порт" планируется осуществлять без ущерба для графика движения МЦД и пригородных поездов", - дополнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221108/avtosalony-1829850753.html
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общество, россия, москва, авто, сергей собянин, экономика, ржд
Общество, Россия, Москва, Авто, Сергей Собянин, Экономика, РЖД
12:42 08.11.2022 (обновлено: 13:57 08.11.2022)
Автозавод "Москвич" возобновит сборку в конце года, заявил Собянин
Собянин: автозавод "Москвич" планирует возобновить сборку в конце этого года
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Автозавод "Москвич" планирует возобновить сборку автомобилей в конце года, для развития производства понадобится наладить доставку необходимых грузов, поэтому будет заключено соглашение о создании в Печатниках нового транспортно-логистического центра "Южный порт", заявил
в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"В конце этого года автозавод "Москвич" планирует возобновить сборку автомобилей. Для развития производства понадобится наладить доставку необходимых грузов. Заключим с РЖД, Московским автомобильным заводом и "Камазом" соглашение о создании в Печатниках нового транспортно-логистического центра "Южный порт", - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что будут построены контейнерная и универсальная площадки для тяжеловесных грузов, а также складской комплекс. После открытия основную загрузку ТЛЦ обеспечит "Москвич". С выходом на полную мощность центр сможет обрабатывать до 5,6 миллиона тонн грузов в год для различных предприятий Москвы, в том числе "Москвича". Будет создано около 1,5 тысячи рабочих мест.
"В ближайшие годы также планируем развивать существующие транспортно-логистические центры "Ховрино" и "Кунцево-2". Таким образом, в столице будет сформирован грузовой транспортный каркас. Равномерное распределение грузов по транспортно-логистическим центрам улучшит движение в городе. Грузовикам с тяжеловесными контейнерами не придётся выезжать на улицы Москвы. При этом повысится надежность грузовой логистики, сохранится устойчивость работы предприятий потребительского рынка и промышленности", - добавил он.
Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, создание центра будет включать несколько этапов. В 2023-2024 годах (1 очередь) пройдет обустройство контейнерной и универсальной площадки для тяжеловесных грузов, начнет работу ТЛЦ "Южный порт". После 2025 года (2 и 3 очередь) планируется строительство складского комплекса - крытого склада для тарно-штучных грузов и погрузо-выгрузочной зоны на территории завода "Москвич".
"Заезд поездов на грузовую станцию "Москва – Южный порт" планируется осуществлять без ущерба для графика движения МЦД и пригородных поездов", - дополнили в пресс-службе.