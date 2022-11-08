https://ria.ru/20221108/moldaviya-1829993267.html

Молдавия получит от США деньги на закупку энергии

Молдавия получит от США деньги на закупку энергии - РИА Новости, 08.11.2022

Молдавия получит от США деньги на закупку энергии

Молдавия получит от Агентства США по международному развитию (USAID) грант на 49,5 миллиона долларов на реализацию проектов по укреплению энергобезопасности и... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:48

2022-11-08T15:48

2022-11-08T15:48

экономика

молдавия

кишинев

агентство по международному развитию сша

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Молдавия получит от Агентства США по международному развитию (USAID) грант на 49,5 миллиона долларов на реализацию проектов по укреплению энергобезопасности и закупку электроэнергии, сообщается на странице USAID в соцсети.Директор миссии USAID в Кишиневе Скотт Хокландер и министр финансов Молдавии Дмитрий Будянски подписали поправку к соглашению о целях развития."Она позволит использовать 30 миллионов долларов финансовой помощи, предоставленной Молдавии в виде гранта, для возмещения расходов на покупку электроэнергии. Одновременно поправка разблокирует помощь в размере 19,5 миллиона долларов для проектов по укреплению энергетической безопасности Молдавии и снижению зависимости от России", - говорится в сообщении USAID.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.

https://ria.ru/20221105/elektroenergiya-1829397689.html

https://ria.ru/20221101/elektroenergiya-1828430430.html

молдавия

кишинев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, молдавия, кишинев, агентство по международному развитию сша, газпром, молдовагаз