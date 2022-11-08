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Молдавия получит от США деньги на закупку энергии - РИА Новости, 08.11.2022
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Молдавия получит от США деньги на закупку энергии
Молдавия получит от США деньги на закупку энергии - РИА Новости, 08.11.2022
Молдавия получит от США деньги на закупку энергии
Молдавия получит от Агентства США по международному развитию (USAID) грант на 49,5 миллиона долларов на реализацию проектов по укреплению энергобезопасности и... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:48
2022-11-08T15:48
экономика
молдавия
кишинев
агентство по международному развитию сша
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Молдавия получит от Агентства США по международному развитию (USAID) грант на 49,5 миллиона долларов на реализацию проектов по укреплению энергобезопасности и закупку электроэнергии, сообщается на странице USAID в соцсети.Директор миссии USAID в Кишиневе Скотт Хокландер и министр финансов Молдавии Дмитрий Будянски подписали поправку к соглашению о целях развития."Она позволит использовать 30 миллионов долларов финансовой помощи, предоставленной Молдавии в виде гранта, для возмещения расходов на покупку электроэнергии. Одновременно поправка разблокирует помощь в размере 19,5 миллиона долларов для проектов по укреплению энергетической безопасности Молдавии и снижению зависимости от России", - говорится в сообщении USAID.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
https://ria.ru/20221105/elektroenergiya-1829397689.html
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экономика, молдавия, кишинев, агентство по международному развитию сша, газпром, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Кишинев, Агентство по международному развитию США, Газпром, Молдовагаз
15:48 08.11.2022
 
Молдавия получит от США деньги на закупку энергии

Молдавия получит от США 49,5 миллиона долларов на закупку энергии и энергобезопасность

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Молдавия получит от Агентства США по международному развитию (USAID) грант на 49,5 миллиона долларов на реализацию проектов по укреплению энергобезопасности и закупку электроэнергии, сообщается на странице USAID в соцсети.
Директор миссии USAID в Кишиневе Скотт Хокландер и министр финансов Молдавии Дмитрий Будянски подписали поправку к соглашению о целях развития.
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Румыния на 90 процентов обеспечивает Молдавию электроэнергией, заявил МИД
"Она позволит использовать 30 миллионов долларов финансовой помощи, предоставленной Молдавии в виде гранта, для возмещения расходов на покупку электроэнергии. Одновременно поправка разблокирует помощь в размере 19,5 миллиона долларов для проектов по укреплению энергетической безопасности Молдавии и снижению зависимости от России", - говорится в сообщении USAID.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
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ЭкономикаМолдавияКишиневАгентство по международному развитию СШАГазпромМолдовагаз
 
 
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