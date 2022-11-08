https://ria.ru/20221108/moldaviya-1829947393.html

В Минюсте Молдавии предложили ликвидировать оппозиционную партию "Шор"

В Минюсте Молдавии предложили ликвидировать оппозиционную партию "Шор" - РИА Новости, 08.11.2022

В Минюсте Молдавии предложили ликвидировать оппозиционную партию "Шор"

Министр юстиции Молдавии Серджиу Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:01

2022-11-08T14:01

2022-11-08T14:02

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КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Министр юстиции Молдавии Серджиу Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании."Сейчас достаточно оснований для объявления партии "Шор" вне закона. Я подготовил запрос в Конституционный суд по этому поводу. Полагаю, что юридических оснований для объявления неконституционности партии "Шор" достаточно", - написал Литвиненко в социальных сетях.Министр обвинил политсилу в попытке дестабилизации ситуации в стране, незаконном финансировании и в продвижении интересов иностранного государства. По словам Литвиненко, жалоба против партии "Шор" будет направлена в правительство.В середине октября недели полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/moldaviya-1829809477.html

https://ria.ru/20221106/moldaviya-1829499825.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, россия, илан шор