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В Минюсте Молдавии предложили ликвидировать оппозиционную партию "Шор" - РИА Новости, 08.11.2022
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В Минюсте Молдавии предложили ликвидировать оппозиционную партию "Шор"
В Минюсте Молдавии предложили ликвидировать оппозиционную партию "Шор" - РИА Новости, 08.11.2022
В Минюсте Молдавии предложили ликвидировать оппозиционную партию "Шор"
Министр юстиции Молдавии Серджиу Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:01
2022-11-08T14:02
в мире
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КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Министр юстиции Молдавии Серджиу Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании."Сейчас достаточно оснований для объявления партии "Шор" вне закона. Я подготовил запрос в Конституционный суд по этому поводу. Полагаю, что юридических оснований для объявления неконституционности партии "Шор" достаточно", - написал Литвиненко в социальных сетях.Министр обвинил политсилу в попытке дестабилизации ситуации в стране, незаконном финансировании и в продвижении интересов иностранного государства. По словам Литвиненко, жалоба против партии "Шор" будет направлена в правительство.В середине октября недели полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/moldaviya-1829809477.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, илан шор
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Илан Шор
14:01 08.11.2022 (обновлено: 14:02 08.11.2022)
 
В Минюсте Молдавии предложили ликвидировать оппозиционную партию "Шор"

Глава Минюста Молдавии Литвиненко предложил ликвидировать оппозиционную партию "Шор"

© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Кишиневе
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Родион Прока
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Акция протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Министр юстиции Молдавии Серджиу Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги.
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
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"Сейчас достаточно оснований для объявления партии "Шор" вне закона. Я подготовил запрос в Конституционный суд по этому поводу. Полагаю, что юридических оснований для объявления неконституционности партии "Шор" достаточно", - написал Литвиненко в социальных сетях.
Министр обвинил политсилу в попытке дестабилизации ситуации в стране, незаконном финансировании и в продвижении интересов иностранного государства. По словам Литвиненко, жалоба против партии "Шор" будет направлена в правительство.
"Я надеюсь, что жалоба будет одобрена на завтрашнем заседании кабинета министров, и мы обратимся в Конституционный суд", – подытожил министр.
В середине октября недели полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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