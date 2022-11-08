https://ria.ru/20221108/mitsotakis-1829832180.html

Премьер Греции заявил о непричастности к прослушиванию министров

Премьер Греции заявил о непричастности к прослушиванию министров - РИА Новости, 08.11.2022

Премьер Греции заявил о непричастности к прослушиванию министров

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о своей непричастности к прослушиванию министров и политиков и сообщил, что досрочных выборов в связи с этим... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T01:36

2022-11-08T01:36

2022-11-08T02:39

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АФИНЫ, 8 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о своей непричастности к прослушиванию министров и политиков и сообщил, что досрочных выборов в связи с этим скандалом не будет, они пройдут в положенный срок в 2023 году.Мицотакис дал интервью телеканалу ANT1 (Antenna) в понедельник вечером. Главной темой стала воскресная публикация газеты Documento, что Мицотакис использовал спецслужбу для слежки за десятками людей, включая потенциальных политических оппонентов, министров, журналистов и известных бизнесменов. По данным газеты, "список Мицотакиса" включает 33 человек, в него вошли, в частности, бывший премьер-министр Антонис Самарас, глава МИД Никос Дендиас, министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис с супругой, экс-министр здравоохранения, министр туризма Василис Кикилиас с супругой, замминистра обороны Никос Хардалиас, министр финансов Христос Стайкурас, журналисты, политики. Documento пишет, что слежка велась с помощью вредоносной программы Predator, хотя представители правительства заверяли, что для слежки не использовались вредоносные программы типа Predator и их нет в арсенале спецслужб Греции.Мицотакис категорически опроверг публикацию газеты, что по указанию резиденции премьера Дворца Максима была организована прослушка."Это невероятная ложь. В публикации приводится ряд имен, якобы находившихся под наблюдением, абсолютно без доказательств того, что это происходило на самом деле, и абсолютно нет никакого отношения ко мне лично, обвиняемого в том, что я являлся "вдохновителем" этой схемы. Найдется ли грек, который считает, что в свободное время я следил за министром иностранных дел, министром финансов, женами моих министров? Разве политическая жизнь страны может так низко опуститься и принять такое обвинение вообще без каких-либо доказательств?" - заявил премьер."Это позор, если кто-то думает, что премьер-министр следит за министром иностранных дел. И это крайне опасно", - сказал Мицотакис.Он заявил, что не может подать в суд на издателя газеты Константиноса Ваксеваниса, но полагается, что судья и прокурор Верховного суда потребуют разъяснений и доказательств."А если их не предъявить, то г-н Ваксеванис будет не просто клеветником, он будет национально опасным", - сказал Мицотакис.Он обвинил журналиста в том, что тот причастен к якобы финансированию греческих СМИ российскими деньгами."Он единственный журналист, который открыто причастен, в соответствии с судебными решениями США, к переводу российских денег в нашу страну. За Ваксеванисом скрывается (бывший премьер-министр, лидер оппозиционной партии СИРИЗА) господин Ципрас. Не сомневайтесь, это его стратегия - утопить страну в грязи и в невероятных дебатах, где мы должны доказать, что мы не слоны, а тот, кто нас обвиняет, не должен доказывать, что его обвинения обоснованы", - заявил Мицотакис.Премьер вновь заявил, что правительство не применяет незаконного вредоносного программного обеспечения Predator для слежки за гражданами, но не исключил, что есть центры управления этим ПО, потому что нелегальное программное обеспечение существует по всей Европе."Мы будем первой страной, которая распутает этот клубок и примет закон, прямо запрещающий продажу такого программного обеспечения в нашей стране. Ни одна другая страна не сделала этого. У всех стран были свои проблемы", - сказал Мицотакис.По его словам, на рынке сейчас около 500 нелегальных программ.Мицотакис заявил, что досрочных выборов не будет."Выборы пройдут в 2023 году, вовремя. Выборы состоятся, как я и обещал, по истечении четырех лет. Лично я не собираюсь быть втянутым в политические события некоторыми профессиональными шантажистами. В стране есть конституция, правительство пользуется доверием парламента. Если кто-то сомневается в этом, ему достаточно пойти в парламент и просить парламент лишить меня доверия. В этом случае мы обязательно пошли бы на выборы", - сказал Мицотакис.

https://ria.ru/20221107/proslushka-1829550184.html

https://ria.ru/20220731/gretsiya-1806274734.html

https://ria.ru/20220808/gretsiya-1808066549.html

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в мире, кириакос мицотакис, антонис самарас, никос дендиас, греция, сша, европа, сириза