https://ria.ru/20221108/miting-1830028387.html

В Вене митингующие медработники и педагоги потребовали повышения зарплат

В Вене митингующие медработники и педагоги потребовали повышения зарплат - РИА Новости, 08.11.2022

В Вене митингующие медработники и педагоги потребовали повышения зарплат

Медработники и педагоги потребовали на митинге в Вене повышения зарплат на 15 процентов, в акции и в последовавшей за ней демонстрации приняли участие несколько РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:35

2022-11-08T17:35

2022-11-08T18:05

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ВЕНА, 8 ноя - РИА Новости. Медработники и педагоги потребовали на митинге в Вене повышения зарплат на 15 процентов, в акции и в последовавшей за ней демонстрации приняли участие несколько тысяч человек, сообщил с места событий корреспондент РИА Новости.Ранее австрийские профсоюзы GPA и Vida провели безрезультатные переговоры с представителями работодателей, которые заявили, что могут предложить повышение зарплат не более чем на 7,5 процента. Речь идет о 130 тысячах сотрудников в сфере здравоохранения и образования, сообщила ранее газета Kronen.В связи с акцией занятия во многих венских школах были сокращены во вторник, однако организаторы подчеркнули, что сотрудники медучреждений и приютов для престарелых останутся на рабочих местах.На плакатах, которые держат участники акции, написано "Минимум 15 процентов", "Мы стоим больше", "Я не могу работать так плохо, как мне за это платят". После короткого митинга они двинулись по центру Вены, скандируя "Мы требуем повышения зарплат". Как заявили РИА Новости некоторые активисты, ситуация с зарплатами учителям и медработникам, особенно младшему персоналу, не меняется в стране годами, несмотря на пандемию коронавируса, когда многие медработники и преподаватели были вынуждены работать сверхчасы и рисковать собственным здоровьем."Сегодняшнее удорожание жизни прямо бьет нам по карману. Социальное признание в адрес медиков и учителей, о котором говорит правительство, это и увеличение наших зарплат", - заявила РИА Новости участница акции.Другой участник рассказал о том, что в связи с увеличением рабочих часов и отсутствием роста зарплат с 2020 года работники "бегут из больниц", в настоящее время санитары и медсестры "работают в ситуации сверхнагрузки" в свете нового роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, который ранее констатировал Минздрав Австрии.На данный момент акция проходит мирно, порядок обеспечивает полиция.Начиная с сентября, в австрийской столице прошли несколько крупных акций, участники которых требовали от властей улучшения социальных и финансовых условиях на фоне энергетического и экономического кризиса. В понедельник в Вене прошла акция протеста студентов, в которой, согласно данным издания Kleine Zeitung, приняли участие несколько тысяч человек. Участники акции потребовали господдержки вузов страны на фоне инфляции и роста цен на электроэнергию под лозунгом "Учиться, а не мерзнуть" (нем. Studieren und nicht frieren!).

https://ria.ru/20221008/sanktsii-1822483558.html

https://ria.ru/20221023/protest-1826126752.html

https://ria.ru/20221106/zabastovka-1829484705.html

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Митинг врачей и учителей в Вене Врачи и учителя протестуют в Вене, требуя повышения зарплат. "Я не могу работать так плохо, как мне за это платят", - написано на одном из плакатов. 2022-11-08T17:35 true PT0M45S

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