https://ria.ru/20221108/mi-2-1830098585.html

Следователи выехали на место происшествия с Ми-2 в Костромской области

Следователи выехали на место происшествия с Ми-2 в Костромской области - РИА Новости, 08.11.2022

Следователи выехали на место происшествия с Ми-2 в Костромской области

Следователи выехали на место происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области, сообщает Следственный комитет России. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T19:37

2022-11-08T19:37

2022-11-08T23:30

происшествия

костромская область

россия

ми-2

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Следователи выехали на место происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области, сообщает Следственный комитет России."Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована проверка, следователи выехали на место", - говорится в сообщении.Ранее администрация региона сообщила, что в результате аварийной посадки выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы.

https://ria.ru/20221102/samolet-1828631098.html

костромская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, костромская область, россия, ми-2