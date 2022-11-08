https://ria.ru/20221108/mi-2-1830098585.html
Следователи выехали на место происшествия с Ми-2 в Костромской области
Следователи выехали на место происшествия с Ми-2 в Костромской области - РИА Новости, 08.11.2022
Следователи выехали на место происшествия с Ми-2 в Костромской области
Следователи выехали на место происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области, сообщает Следственный комитет России. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:37
2022-11-08T19:37
2022-11-08T23:30
происшествия
костромская область
россия
ми-2
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Следователи выехали на место происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области, сообщает Следственный комитет России."Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована проверка, следователи выехали на место", - говорится в сообщении.Ранее администрация региона сообщила, что в результате аварийной посадки выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 в Костромской области погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы.
https://ria.ru/20221102/samolet-1828631098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, костромская область, россия, ми-2
Происшествия, Костромская область, Россия, Ми-2
19:37 08.11.2022 (обновлено: 23:30 08.11.2022)
Следователи выехали на место происшествия с Ми-2 в Костромской области
Следователи выехали на место происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области