https://ria.ru/20221108/messendzher-1829832070.html

Россиянам рассказали, что нельзя писать в популярных мессенджерах

Россиянам рассказали, что нельзя писать в популярных мессенджерах - РИА Новости, 08.11.2022

Россиянам рассказали, что нельзя писать в популярных мессенджерах

Удаленные переписки в мессенджерах могут "всплыть", поэтому ничего из того, что бы вы хотели скрыть или не афишировать, лучше не писать – невзирая на все... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T03:18

2022-11-08T03:18

2022-11-08T08:27

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мессенджеры

мессенджер

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Удаленные переписки в мессенджерах могут "всплыть", поэтому ничего из того, что бы вы хотели скрыть или не афишировать, лучше не писать – невзирая на все заверения в безопасности, рассказал агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Павел Коростелев.По его словам, пользователям следует сохранять бдительность и не фиксировать важную информацию в электронном виде и не писать "двусмысленные" сообщения, если опасаетесь, что они могут быть истолкованы превратно.Коростелев отметил, что злоумышленник может достать удаленные части переписок из бэкапов. В таких случаях должно помочь удаление переписок на устройстве, подчеркнул он.

https://ria.ru/20221104/messendzher-1829145920.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, мессенджеры, мессенджер