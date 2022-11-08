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Россиянам рассказали, что нельзя писать в популярных мессенджерах - РИА Новости, 08.11.2022
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Россиянам рассказали, что нельзя писать в популярных мессенджерах
Россиянам рассказали, что нельзя писать в популярных мессенджерах - РИА Новости, 08.11.2022
Россиянам рассказали, что нельзя писать в популярных мессенджерах
Удаленные переписки в мессенджерах могут "всплыть", поэтому ничего из того, что бы вы хотели скрыть или не афишировать, лучше не писать – невзирая на все... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T03:18
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технологии
мессенджеры
мессенджер
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Удаленные переписки в мессенджерах могут "всплыть", поэтому ничего из того, что бы вы хотели скрыть или не афишировать, лучше не писать – невзирая на все заверения в безопасности, рассказал агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Павел Коростелев.По его словам, пользователям следует сохранять бдительность и не фиксировать важную информацию в электронном виде и не писать "двусмысленные" сообщения, если опасаетесь, что они могут быть истолкованы превратно.Коростелев отметил, что злоумышленник может достать удаленные части переписок из бэкапов. В таких случаях должно помочь удаление переписок на устройстве, подчеркнул он.
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технологии, мессенджеры, мессенджер
Технологии, Мессенджеры, Мессенджер
03:18 08.11.2022 (обновлено: 08:27 08.11.2022)
 
Россиянам рассказали, что нельзя писать в популярных мессенджерах

Эксперт по безопасности Коростелев рекомендовал не писать в мессенджерах важную информацию

© Pixabay / Pixabay / StockSnapДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Pixabay / Pixabay / StockSnap
Девушка с телефоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Удаленные переписки в мессенджерах могут "всплыть", поэтому ничего из того, что бы вы хотели скрыть или не афишировать, лучше не писать – невзирая на все заверения в безопасности, рассказал агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Павел Коростелев.
По его словам, пользователям следует сохранять бдительность и не фиксировать важную информацию в электронном виде и не писать "двусмысленные" сообщения, если опасаетесь, что они могут быть истолкованы превратно.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 03:15
Раскрыты самые безопасные и защищенные мессенджеры
Коростелев отметил, что злоумышленник может достать удаленные части переписок из бэкапов. В таких случаях должно помочь удаление переписок на устройстве, подчеркнул он.
 
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