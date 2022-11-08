https://ria.ru/20221108/mery-1829867784.html
Правительство утвердило перечень юрлиц, попадающих под санкции в сфере ВТС
Правительство утвердило перечень юрлиц, попадающих под санкции в сфере ВТС - РИА Новости, 08.11.2022
Правительство утвердило перечень юрлиц, попадающих под санкции в сфере ВТС
Кабмин РФ утвердил перечень юрлиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры в области ВТС, в него включены 74 организации,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:12
2022-11-08T10:12
2022-11-08T10:15
россия
экономика
болгария
великобритания
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818684682_595:225:2859:1499_1920x0_80_0_0_06c6f6f0a504e364490438c8746832d6.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил перечень юрлиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры в области ВТС, в него включены 74 организации, сообщается на сайте правительства РФ."Правительство утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры в области военно-технического сотрудничества. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.В перечень включены 74 организации из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США. Кроме того, запрещены сделки в области военно-технического сотрудничества с компаниями из этого списка."Постановление подготовлено во исполнение указа президента "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". В мае 2022 года в рамках исполнения этого же указа правительство утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В него вошли свыше 30 организаций, большинство из них – бывшие дочерние предприятия "Газпрома"", - добавляется в сообщении.Подписанным документом вносятся изменения в постановление правительства от 11 мая 2022 года №851.
https://ria.ru/20221015/spetsmery-1824295125.html
россия
болгария
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818684682_496:221:2866:1999_1920x0_80_0_0_6b7e93c5b4536ff91b9dc62490a5bb26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, болгария, великобритания, газпром
Россия, Экономика, Болгария, Великобритания, Газпром
10:12 08.11.2022 (обновлено: 10:15 08.11.2022)
Правительство утвердило перечень юрлиц, попадающих под санкции в сфере ВТС
В перечень компаний, которые подпадают под санкции в области ВТС, вошли 74 организации