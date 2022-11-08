https://ria.ru/20221108/mery-1829867784.html

Правительство утвердило перечень юрлиц, попадающих под санкции в сфере ВТС

Правительство утвердило перечень юрлиц, попадающих под санкции в сфере ВТС - РИА Новости, 08.11.2022

Правительство утвердило перечень юрлиц, попадающих под санкции в сфере ВТС

Кабмин РФ утвердил перечень юрлиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры в области ВТС, в него включены 74 организации,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:12

2022-11-08T10:12

2022-11-08T10:15

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экономика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил перечень юрлиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры в области ВТС, в него включены 74 организации, сообщается на сайте правительства РФ."Правительство утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры в области военно-технического сотрудничества. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.В перечень включены 74 организации из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США. Кроме того, запрещены сделки в области военно-технического сотрудничества с компаниями из этого списка."Постановление подготовлено во исполнение указа президента "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". В мае 2022 года в рамках исполнения этого же указа правительство утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В него вошли свыше 30 организаций, большинство из них – бывшие дочерние предприятия "Газпрома"", - добавляется в сообщении.Подписанным документом вносятся изменения в постановление правительства от 11 мая 2022 года №851.

https://ria.ru/20221015/spetsmery-1824295125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, болгария, великобритания, газпром