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Цирковой медведь, укусивший ребенка в Приамурье, был без намордника - РИА Новости, 08.11.2022
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Цирковой медведь, укусивший ребенка в Приамурье, был без намордника
Цирковой медведь, укусивший ребенка в Приамурье, был без намордника - РИА Новости, 08.11.2022
Цирковой медведь, укусивший ребенка в Приамурье, был без намордника
Цирковой медведь, укусивший ребёнка после представления в селе Поярково в Приамурье, был без намордника, но в сопровождении дрессировщика, сообщает региональная РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:20
2022-11-08T10:20
михайловский район
россия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя – РИА Новости. Цирковой медведь, укусивший ребёнка после представления в селе Поярково в Приамурье, был без намордника, но в сопровождении дрессировщика, сообщает региональная прокуратура.Ранее управление СК РФ по Амурской области сообщило, что в понедельник в посёлке Поярково Михайловского района после представления приезжей цирковой труппы медведь во время фотографирования укусил 7-летнего мальчика за плечо. После осмотра врачом ребенок отправлен домой."Прокуратура Михайловского района проводит проверку по факту укуса 7-летнего ребенка цирковым медведем... Предварительно, во время фотографирования медведь находился без намордника в сопровождении дрессировщика", - говорится в релизе.Как сообщают местные СМИ, дети во время концерта ели попкорн и пили клубничный йогурт. Вероятно, запах мог спровоцировать медведя. Дети находились на расстоянии метра-полутора от хищника, когда их фотографировали сотрудники цирка. Они и оказали помощь пострадавшему ребёнку. Дрессировщик рассказал, что это первый такой случай с медведем.
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михайловский район
россия
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михайловский район, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Михайловский район, Россия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
10:20 08.11.2022
 
Цирковой медведь, укусивший ребенка в Приамурье, был без намордника

Цирковой медведь, укусивший ребёнка после представления в Приамурье, был без намордника

© РИА Новости / Мария Селиванова Медведь
Медведь - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Медведь. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя – РИА Новости. Цирковой медведь, укусивший ребёнка после представления в селе Поярково в Приамурье, был без намордника, но в сопровождении дрессировщика, сообщает региональная прокуратура.
Ранее управление СК РФ по Амурской области сообщило, что в понедельник в посёлке Поярково Михайловского района после представления приезжей цирковой труппы медведь во время фотографирования укусил 7-летнего мальчика за плечо. После осмотра врачом ребенок отправлен домой.
"Прокуратура Михайловского района проводит проверку по факту укуса 7-летнего ребенка цирковым медведем... Предварительно, во время фотографирования медведь находился без намордника в сопровождении дрессировщика", - говорится в релизе.
Как сообщают местные СМИ, дети во время концерта ели попкорн и пили клубничный йогурт. Вероятно, запах мог спровоцировать медведя. Дети находились на расстоянии метра-полутора от хищника, когда их фотографировали сотрудники цирка. Они и оказали помощь пострадавшему ребёнку. Дрессировщик рассказал, что это первый такой случай с медведем.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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Михайловский районРоссияАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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