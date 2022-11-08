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В Приамурье цирковой медведь укусил ребенка после представления
В Приамурье цирковой медведь укусил ребенка после представления - РИА Новости, 08.11.2022
В Приамурье цирковой медведь укусил ребенка после представления
Цирковой медведь укусил за плечо ребёнка во время фотографирования после представления в посёлке Поярково в Приамурье, сообщает следственное управление... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T03:09
2022-11-08T03:09
2022-11-08T03:09
происшествия
амурская область
михайловский район
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя – РИА Новости. Цирковой медведь укусил за плечо ребёнка во время фотографирования после представления в посёлке Поярково в Приамурье, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.Константиновский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку.Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и участников цирковой труппы. Жизни и здоровью ребёнка в настоящее время ничего не угрожает, после осмотра врачом мальчик отправлен домой.
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амурская область
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происшествия, амурская область, михайловский район
Происшествия, Амурская область, Михайловский район
В Приамурье цирковой медведь укусил ребенка после представления
В Приамурье в поселке Поярково цирковой медведь укусил за плечо ребенка