https://ria.ru/20221108/makkaferti-1830093805.html

Умер основатель группы Nazareth Дэн Маккаферти

Умер основатель группы Nazareth Дэн Маккаферти - РИА Новости, 08.11.2022

Умер основатель группы Nazareth Дэн Маккаферти

Основатель, экс-вокалист, бывший фронтмен шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет, сообщил бас-гитарист музыкального коллектива... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T22:39

2022-11-08T22:39

2022-11-08T23:53

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Основатель, экс-вокалист, бывший фронтмен шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет, сообщил бас-гитарист музыкального коллектива Питер Эгнью.В августе 2013 года Маккаферти, отыгравший в группе 45 лет, ушел из нее из-за болезни легких.Коллектив Nazareth был создан в 1968 году музыкантами группы The Shadettes в городе Данфермлайн. В середине 1971 года они переехали в Лондон и записали дебютный альбом с одноименным названием. Достичь успеха группе помогла дружба с музыкантами Deep Purple, которые в 1972 году предложили Nazareth играть у них на разогреве в американском турне. На сегодняшний день в творческом багаже группы более двух десятков студийных альбомов, а также несколько концертников и сборников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

nazareth , в мире