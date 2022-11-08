https://ria.ru/20221108/makkaferti-1830093805.html
Умер основатель группы Nazareth Дэн Маккаферти
Умер основатель группы Nazareth Дэн Маккаферти - РИА Новости, 08.11.2022
Умер основатель группы Nazareth Дэн Маккаферти
Основатель, экс-вокалист, бывший фронтмен шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет, сообщил бас-гитарист музыкального коллектива... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T22:39
2022-11-08T22:39
2022-11-08T23:53
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Основатель, экс-вокалист, бывший фронтмен шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет, сообщил бас-гитарист музыкального коллектива Питер Эгнью.В августе 2013 года Маккаферти, отыгравший в группе 45 лет, ушел из нее из-за болезни легких.Коллектив Nazareth был создан в 1968 году музыкантами группы The Shadettes в городе Данфермлайн. В середине 1971 года они переехали в Лондон и записали дебютный альбом с одноименным названием. Достичь успеха группе помогла дружба с музыкантами Deep Purple, которые в 1972 году предложили Nazareth играть у них на разогреве в американском турне. На сегодняшний день в творческом багаже группы более двух десятков студийных альбомов, а также несколько концертников и сборников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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nazareth , в мире
Шоубиз, Nazareth , В мире
22:39 08.11.2022 (обновлено: 23:53 08.11.2022)
Умер основатель группы Nazareth Дэн Маккаферти
Экс-лидер и основатель группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Основатель, экс-вокалист, бывший фронтмен шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет, сообщил бас-гитарист музыкального коллектива Питер Эгнью.
"Дэн умер сегодня (во вторник. — Прим. ред.) в 12:40. Это самое печальное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать", — говорится в заявлении Эгнью, которое опубликовано на странице Nazareth в Facebook*.
В августе 2013 года Маккаферти, отыгравший в группе 45 лет, ушел из нее из-за болезни легких.
Коллектив Nazareth был создан в 1968 году музыкантами группы The Shadettes в городе Данфермлайн. В середине 1971 года они переехали в Лондон
и записали дебютный альбом с одноименным названием. Достичь успеха группе помогла дружба с музыкантами Deep Purple
, которые в 1972 году предложили Nazareth играть у них на разогреве в американском турне. На сегодняшний день в творческом багаже группы более двух десятков студийных альбомов, а также несколько концертников и сборников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.