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Губернатор Сахалина принял предложение возглавить региональное отделение ЕР - РИА Новости, 08.11.2022
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Губернатор Сахалина принял предложение возглавить региональное отделение ЕР
Губернатор Сахалина принял предложение возглавить региональное отделение ЕР - РИА Новости, 08.11.2022
Губернатор Сахалина принял предложение возглавить региональное отделение ЕР
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что согласился занять пост секретаря регионального отделения "Единой России" по предложению... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:17
2022-11-08T16:18
политика
валерий лимаренко
дмитрий медведев
сахалинская область
сахалин
единая россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что согласился занять пост секретаря регионального отделения "Единой России" по предложению председателя Дмитрия Медведева.Как рассказал глава региона в Telegram-канале, он во вторник принял участие в видеоконференции с Медведевым. В разговоре они обсудили ситуацию в регионе, итоги результатов в областную Думу, где единороссы получили 74 процента мандатов."Считаю, что это результат организационной и кадровой перезагрузки, прихода в партию молодых энергичных людей. "Единая Россия" стала активно решать проблемы жителей и поэтому преуспела. Мое мнение: островные партийцы должны продолжать эту работу. Дмитрий Анатольевич как глава партии меня поддержал и предложил занять пост секретаря регионального отделения. Я принял предложение, ведь уже более 20 лет являюсь членом этой партии, теперь свое слово скажут делегаты областной конференции", – написал Лимаренко в Telegram-канале.
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политика, валерий лимаренко, дмитрий медведев, сахалинская область, сахалин, единая россия
Политика, Валерий Лимаренко, Дмитрий Медведев, Сахалинская область, Сахалин, Единая Россия
16:17 08.11.2022 (обновлено: 16:18 08.11.2022)
 
Губернатор Сахалина принял предложение возглавить региональное отделение ЕР

Глава Сахалина Лимаренко принял предложение Медведева возглавить региональное отделение ЕР

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что согласился занять пост секретаря регионального отделения "Единой России" по предложению председателя Дмитрия Медведева.
Как рассказал глава региона в Telegram-канале, он во вторник принял участие в видеоконференции с Медведевым. В разговоре они обсудили ситуацию в регионе, итоги результатов в областную Думу, где единороссы получили 74 процента мандатов.
"Считаю, что это результат организационной и кадровой перезагрузки, прихода в партию молодых энергичных людей. "Единая Россия" стала активно решать проблемы жителей и поэтому преуспела. Мое мнение: островные партийцы должны продолжать эту работу. Дмитрий Анатольевич как глава партии меня поддержал и предложил занять пост секретаря регионального отделения. Я принял предложение, ведь уже более 20 лет являюсь членом этой партии, теперь свое слово скажут делегаты областной конференции", – написал Лимаренко в Telegram-канале.
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ПолитикаВалерий ЛимаренкоДмитрий МедведевСахалинская областьСахалинЕдиная Россия
 
 
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