16:17 08.11.2022 (обновлено: 16:18 08.11.2022)
Губернатор Сахалина принял предложение возглавить региональное отделение ЕР
Глава Сахалина Лимаренко принял предложение Медведева возглавить региональное отделение ЕР
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что согласился занять пост секретаря регионального отделения "Единой России" по предложению председателя Дмитрия Медведева.
Как рассказал глава региона в Telegram-канале, он во вторник принял участие в видеоконференции с Медведевым. В разговоре они обсудили ситуацию в регионе, итоги результатов в областную Думу, где единороссы получили 74 процента мандатов.
"Считаю, что это результат организационной и кадровой перезагрузки, прихода в партию молодых энергичных людей. "Единая Россия" стала активно решать проблемы жителей и поэтому преуспела. Мое мнение: островные партийцы должны продолжать эту работу. Дмитрий Анатольевич как глава партии меня поддержал и предложил занять пост секретаря регионального отделения. Я принял предложение, ведь уже более 20 лет являюсь членом этой партии, теперь свое слово скажут делегаты областной конференции", – написал Лимаренко в Telegram-канале.
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