https://ria.ru/20221108/limarenko-1830002355.html

Губернатор Сахалина принял предложение возглавить региональное отделение ЕР

Губернатор Сахалина принял предложение возглавить региональное отделение ЕР - РИА Новости, 08.11.2022

Губернатор Сахалина принял предложение возглавить региональное отделение ЕР

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что согласился занять пост секретаря регионального отделения "Единой России" по предложению... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:17

2022-11-08T16:17

2022-11-08T16:18

политика

валерий лимаренко

дмитрий медведев

сахалинская область

сахалин

единая россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что согласился занять пост секретаря регионального отделения "Единой России" по предложению председателя Дмитрия Медведева.Как рассказал глава региона в Telegram-канале, он во вторник принял участие в видеоконференции с Медведевым. В разговоре они обсудили ситуацию в регионе, итоги результатов в областную Думу, где единороссы получили 74 процента мандатов."Считаю, что это результат организационной и кадровой перезагрузки, прихода в партию молодых энергичных людей. "Единая Россия" стала активно решать проблемы жителей и поэтому преуспела. Мое мнение: островные партийцы должны продолжать эту работу. Дмитрий Анатольевич как глава партии меня поддержал и предложил занять пост секретаря регионального отделения. Я принял предложение, ведь уже более 20 лет являюсь членом этой партии, теперь свое слово скажут делегаты областной конференции", – написал Лимаренко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221012/zakonodatelstvo-1823508517.html

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Дарья Буймова

политика, валерий лимаренко, дмитрий медведев, сахалинская область, сахалин, единая россия