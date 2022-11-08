https://ria.ru/20221108/les-1829913043.html

Рослесинфорг за восемь лет изучит леса в Донбассе

Рослесинфорг за восемь лет изучит леса в Донбассе - РИА Новости, 08.11.2022

Рослесинфорг за восемь лет изучит леса в Донбассе

Специалисты Рослесинфорга оценят экономический и экологический потенциал лесов в ДНР и ЛНР, работы продлятся до конца 2030 года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:12

2022-11-08T12:12

2022-11-08T12:13

донбасс

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты Рослесинфорга оценят экономический и экологический потенциал лесов в ДНР и ЛНР, работы продлятся до конца 2030 года, сообщили в пресс-службе ведомства."Территории Донецкой и Луганской народных республик вошли в план масштабных исследований лесов страны для оценки их ресурсного, экономического и экологического потенциала. Инвентаризацию проведет Рослесинфорг совместно с лесными специалистами Донбасса, работы пройдут на площади почти 200 тысяч гектаров и продлятся до конца 2030 года", - следует из сообщения.Специалисты определят запасы лесных насаждений, их площадь, породный состав, выявят количество больных и поврежденных деревьев, а также накопленный объем углерода и потенциал поглощения вредных веществ, находящихся в атмосфере.В Рослесинфорге считают, что это позволит эффективно выстроить необходимую для развития экономики и промышленности Донбасса лесохозяйственную деятельность, рационально использовать природный ресурс и защитить от деградации и усыхания повреждённые и ослабленные деревья, а также оценить климатический потенциал лесов в масштабах страны.ФГБУ "Рослесинфорг" - ведущая лесоучетная организация РФ. Занимается государственной инвентаризацией лесов, лесоустройством, лесным планированием и проектированием, кадастровым учетом земель лесного фонда.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия планирует перейти к углеродной нейтральности к 2060 году. Согласно стратегии низкоуглеродного развития, именно рост эффективности использования лесов должен дать наибольший эффект с точки зрения поглощающей способности российских экосистем.

https://ria.ru/20221103/sud-1828835210.html

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829912018.html

донбасс

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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донбасс, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика