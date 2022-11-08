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Рослесинфорг за восемь лет изучит леса в Донбассе - РИА Новости, 08.11.2022
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Рослесинфорг за восемь лет изучит леса в Донбассе
Рослесинфорг за восемь лет изучит леса в Донбассе - РИА Новости, 08.11.2022
Рослесинфорг за восемь лет изучит леса в Донбассе
Специалисты Рослесинфорга оценят экономический и экологический потенциал лесов в ДНР и ЛНР, работы продлятся до конца 2030 года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:12
2022-11-08T12:13
донбасс
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты Рослесинфорга оценят экономический и экологический потенциал лесов в ДНР и ЛНР, работы продлятся до конца 2030 года, сообщили в пресс-службе ведомства."Территории Донецкой и Луганской народных республик вошли в план масштабных исследований лесов страны для оценки их ресурсного, экономического и экологического потенциала. Инвентаризацию проведет Рослесинфорг совместно с лесными специалистами Донбасса, работы пройдут на площади почти 200 тысяч гектаров и продлятся до конца 2030 года", - следует из сообщения.Специалисты определят запасы лесных насаждений, их площадь, породный состав, выявят количество больных и поврежденных деревьев, а также накопленный объем углерода и потенциал поглощения вредных веществ, находящихся в атмосфере.В Рослесинфорге считают, что это позволит эффективно выстроить необходимую для развития экономики и промышленности Донбасса лесохозяйственную деятельность, рационально использовать природный ресурс и защитить от деградации и усыхания повреждённые и ослабленные деревья, а также оценить климатический потенциал лесов в масштабах страны.ФГБУ "Рослесинфорг" - ведущая лесоучетная организация РФ. Занимается государственной инвентаризацией лесов, лесоустройством, лесным планированием и проектированием, кадастровым учетом земель лесного фонда.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия планирует перейти к углеродной нейтральности к 2060 году. Согласно стратегии низкоуглеродного развития, именно рост эффективности использования лесов должен дать наибольший эффект с точки зрения поглощающей способности российских экосистем.
https://ria.ru/20221103/sud-1828835210.html
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луганская народная республика
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донбасс, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Донбасс, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
12:12 08.11.2022 (обновлено: 12:13 08.11.2022)
 
Рослесинфорг за восемь лет изучит леса в Донбассе

Специалисты Рослесинфорга оценят экономический и экологический потенциал лесов в ДНР и ЛНР

© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Вид на лес с высоты птичьего полета
Вид на лес с высоты птичьего полета
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Вид на лес с высоты птичьего полета. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты Рослесинфорга оценят экономический и экологический потенциал лесов в ДНР и ЛНР, работы продлятся до конца 2030 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Территории Донецкой и Луганской народных республик вошли в план масштабных исследований лесов страны для оценки их ресурсного, экономического и экологического потенциала. Инвентаризацию проведет Рослесинфорг совместно с лесными специалистами Донбасса, работы пройдут на площади почти 200 тысяч гектаров и продлятся до конца 2030 года", - следует из сообщения.
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Специалисты определят запасы лесных насаждений, их площадь, породный состав, выявят количество больных и поврежденных деревьев, а также накопленный объем углерода и потенциал поглощения вредных веществ, находящихся в атмосфере.
В Рослесинфорге считают, что это позволит эффективно выстроить необходимую для развития экономики и промышленности Донбасса лесохозяйственную деятельность, рационально использовать природный ресурс и защитить от деградации и усыхания повреждённые и ослабленные деревья, а также оценить климатический потенциал лесов в масштабах страны.
ФГБУ "Рослесинфорг" - ведущая лесоучетная организация РФ. Занимается государственной инвентаризацией лесов, лесоустройством, лесным планированием и проектированием, кадастровым учетом земель лесного фонда.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия планирует перейти к углеродной нейтральности к 2060 году. Согласно стратегии низкоуглеродного развития, именно рост эффективности использования лесов должен дать наибольший эффект с точки зрения поглощающей способности российских экосистем.
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