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Минкульт создаст реестр объектов нематериального этнокультурного наследия - РИА Новости, 08.11.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221108/kultura-1829916424.html
Минкульт создаст реестр объектов нематериального этнокультурного наследия
Минкульт создаст реестр объектов нематериального этнокультурного наследия - РИА Новости, 08.11.2022
Минкульт создаст реестр объектов нематериального этнокультурного наследия
Минкультуры наделят полномочиями по реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в области нематериального этнокультурного наследия, сообщается в РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:57
2022-11-08T15:43
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Минкультуры наделят полномочиями по реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в области нематериального этнокультурного наследия, сообщается в Telegram-канале ведомства со ссылкой на проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в положение о Минкультуры РФ". Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, уточняется в сообщении.Согласно нему, ведомство также получит функции по формированию и ведению Федерального реестра объектов нематериального этнокультурного наследия РФ, права по утверждению положения об экспертном совете по вопросам формирования реестра и его составе."Кроме того, за Минкультуры будет закреплена задача по созданию условий для выявления объектов нематериального этнокультурного достояния России федерального значения", — добавили в ведомстве.Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о нематериальном этнокультурном достоянии страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно нему нематериальное этнокультурное достояние РФ — "нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации как совокупность присущих этническим общностям Российской Федерации духовно-нравственных и культурных ценностей, передаваемых из поколения в поколение, формирующих у них чувство осознания идентичности и охватывающих образ жизни, традиции и формы их выражения, а также воссоздание и современные тенденции развития данного образа жизни, традиций и форм их выражения".
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новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), владимир путин, россия
Культура, Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Владимир Путин, Россия
12:57 08.11.2022 (обновлено: 15:43 08.11.2022)
 
Минкульт создаст реестр объектов нематериального этнокультурного наследия

Минкультуры РФ будет формировать реестр объектов нематериального этнокультурного наследия

© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской ФедерацииМинистерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Минкультуры наделят полномочиями по реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в области нематериального этнокультурного наследия, сообщается в Telegram-канале ведомства со ссылкой на проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в положение о Минкультуры РФ".
Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, уточняется в сообщении.
Согласно нему, ведомство также получит функции по формированию и ведению Федерального реестра объектов нематериального этнокультурного наследия РФ, права по утверждению положения об экспертном совете по вопросам формирования реестра и его составе.
"Кроме того, за Минкультуры будет закреплена задача по созданию условий для выявления объектов нематериального этнокультурного достояния России федерального значения", — добавили в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о нематериальном этнокультурном достоянии страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно нему нематериальное этнокультурное достояние РФ — "нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации как совокупность присущих этническим общностям Российской Федерации духовно-нравственных и культурных ценностей, передаваемых из поколения в поколение, формирующих у них чувство осознания идентичности и охватывающих образ жизни, традиции и формы их выражения, а также воссоздание и современные тенденции развития данного образа жизни, традиций и форм их выражения".
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 18:48Культура
Минкультуры выделит 11,6 миллиарда рублей на национальные кинопроекты
 
КультураНовости культурыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Владимир ПутинРоссия
 
 
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