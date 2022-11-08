https://ria.ru/20221108/kultura-1829916424.html

Минкульт создаст реестр объектов нематериального этнокультурного наследия

Минкульт создаст реестр объектов нематериального этнокультурного наследия - РИА Новости, 08.11.2022

Минкульт создаст реестр объектов нематериального этнокультурного наследия

Минкультуры наделят полномочиями по реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в области нематериального этнокультурного наследия, сообщается в РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:57

2022-11-08T12:57

2022-11-08T15:43

культура

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Минкультуры наделят полномочиями по реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в области нематериального этнокультурного наследия, сообщается в Telegram-канале ведомства со ссылкой на проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в положение о Минкультуры РФ". Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, уточняется в сообщении.Согласно нему, ведомство также получит функции по формированию и ведению Федерального реестра объектов нематериального этнокультурного наследия РФ, права по утверждению положения об экспертном совете по вопросам формирования реестра и его составе."Кроме того, за Минкультуры будет закреплена задача по созданию условий для выявления объектов нематериального этнокультурного достояния России федерального значения", — добавили в ведомстве.Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о нематериальном этнокультурном достоянии страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно нему нематериальное этнокультурное достояние РФ — "нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации как совокупность присущих этническим общностям Российской Федерации духовно-нравственных и культурных ценностей, передаваемых из поколения в поколение, формирующих у них чувство осознания идентичности и охватывающих образ жизни, традиции и формы их выражения, а также воссоздание и современные тенденции развития данного образа жизни, традиций и форм их выражения".

https://ria.ru/20221018/kino-1824940045.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), владимир путин, россия