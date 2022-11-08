https://ria.ru/20221108/kultura-1829916424.html
Минкульт создаст реестр объектов нематериального этнокультурного наследия
Минкульт создаст реестр объектов нематериального этнокультурного наследия - РИА Новости, 08.11.2022
Минкульт создаст реестр объектов нематериального этнокультурного наследия
Минкультуры наделят полномочиями по реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в области нематериального этнокультурного наследия, сообщается в РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:57
2022-11-08T12:57
2022-11-08T15:43
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136691/20/1366912016_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_d0ca31b819be0406619161e361af61b1.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Минкультуры наделят полномочиями по реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в области нематериального этнокультурного наследия, сообщается в Telegram-канале ведомства со ссылкой на проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в положение о Минкультуры РФ". Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, уточняется в сообщении.Согласно нему, ведомство также получит функции по формированию и ведению Федерального реестра объектов нематериального этнокультурного наследия РФ, права по утверждению положения об экспертном совете по вопросам формирования реестра и его составе."Кроме того, за Минкультуры будет закреплена задача по созданию условий для выявления объектов нематериального этнокультурного достояния России федерального значения", — добавили в ведомстве.Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о нематериальном этнокультурном достоянии страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно нему нематериальное этнокультурное достояние РФ — "нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации как совокупность присущих этническим общностям Российской Федерации духовно-нравственных и культурных ценностей, передаваемых из поколения в поколение, формирующих у них чувство осознания идентичности и охватывающих образ жизни, традиции и формы их выражения, а также воссоздание и современные тенденции развития данного образа жизни, традиций и форм их выражения".
https://ria.ru/20221018/kino-1824940045.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136691/20/1366912016_44:0:636:444_1920x0_80_0_0_3d977942dbcea462decc4f967979d6fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), владимир путин, россия
Культура, Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Владимир Путин, Россия
12:57 08.11.2022 (обновлено: 15:43 08.11.2022)
Минкульт создаст реестр объектов нематериального этнокультурного наследия
Минкультуры РФ будет формировать реестр объектов нематериального этнокультурного наследия
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Минкультуры наделят полномочиями по реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в области нематериального этнокультурного наследия, сообщается
в Telegram-канале ведомства со ссылкой на проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в положение о Минкультуры РФ".
Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, уточняется в сообщении.
Согласно нему, ведомство также получит функции по формированию и ведению Федерального реестра объектов нематериального этнокультурного наследия РФ, права по утверждению положения об экспертном совете по вопросам формирования реестра и его составе.
"Кроме того, за Минкультуры будет закреплена задача по созданию условий для выявления объектов нематериального этнокультурного достояния России федерального значения", — добавили в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин подписал
федеральный закон о нематериальном этнокультурном достоянии страны. Документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно нему нематериальное этнокультурное достояние РФ — "нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации как совокупность присущих этническим общностям Российской Федерации духовно-нравственных и культурных ценностей, передаваемых из поколения в поколение, формирующих у них чувство осознания идентичности и охватывающих образ жизни, традиции и формы их выражения, а также воссоздание и современные тенденции развития данного образа жизни, традиций и форм их выражения".