https://ria.ru/20221020/dostoyanie-1825373296.html

Путин подписал закон о нематериальном этнокультурном достоянии России

Путин подписал закон о нематериальном этнокультурном достоянии России - РИА Новости, 20.10.2022

Путин подписал закон о нематериальном этнокультурном достоянии России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о нематериальном этнокультурном достоянии страны, соответствующий документ опубликован на официальном РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:28

2022-10-20T14:28

2022-10-20T14:28

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о нематериальном этнокультурном достоянии страны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В пояснительной записке к закону уточнялось, что нематериальное этнокультурное достояние РФ является частью общего наследия человечества в различных областях деятельности, мощным средством сближения народов России, этнических общностей, утверждения их культурной самобытности.Документом регулируются отношения в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния РФ с целью реализации прав этнических общностей на сохранение своей культурно-национальной самобытности, реализации конституционного права каждого гражданина на доступ к культурным ценностям.По словам главы комитета Совфеда по образованию и науке Лилии Гумеровой, нематериальное этнокультурное достояние РФ является частью общего наследия человечества в различных областях деятельности, мощным средством сближения народов России, этнических общностей, утверждения их культурной самобытности.Как отмечала сенатора, "законом вводится понятийный аппарат, устанавливаются полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, права органов местного самоуправления в области нематериального этнокультурного достояния, основные принципы создания и ведения федерального государственного реестра объектов нематериального этнокультурного достояния РФ".Гумерова также указывала на важность принятия документа в проходящий в стране по указу президента Год культурного наследия народов РФ.

https://ria.ru/20221007/marshruty-1822205004.html

https://ria.ru/20221005/kamchatka-1821628159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, культура, новости культуры