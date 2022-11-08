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Научный фонд Кубани поддержал более 130 инновационных проектов - РИА Новости, 08.11.2022
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Научный фонд Кубани поддержал более 130 инновационных проектов
Научный фонд Кубани поддержал более 130 инновационных проектов - РИА Новости, 08.11.2022
Научный фонд Кубани поддержал более 130 инновационных проектов
Кубанский научный фонд с 2020 года поддержал 131 инновационный проект на сумму свыше 227 миллионов рублей, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T23:02
2022-11-08T23:03
краснодарский край
вениамин кондратьев
российский фонд фундаментальных исследований
российский научный фонд
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Кубанский научный фонд с 2020 года поддержал 131 инновационный проект на сумму свыше 227 миллионов рублей, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев."Мы помогаем объединить потенциал научного сообщества с потребностями предприятий. Для развития технологий в 2020 году создали Кубанский научный фонд. За время работы учреждение поддержало 131 инновационный проект на сумму свыше 227 миллионов рублей", – отметил Кондратьев.Как уточнили краевые власти, фонд финансирует исследования в приоритетных для региона направлениях."Только в 2022 году на реализацию 40 проектов уже направили 65,5 миллионов рублей. В настоящее время фонд продолжает грантовые конкурсы на сумму еще порядка 39 миллионов рублей", - пояснили в администрации края.Кроме того, как отмечает ведомство, в 2021 году по инициативе губернатора была учреждена премия администрации края в области науки и инноваций, в рамках инициативы пять ученых или коллективов получают по 300 тысяч рублей за открытия в научно-исследовательской деятельности, создание новых видов продукции и технологий.Помимо этого, администрация края предоставляет гранты совместно с Российским фондом фундаментальных исследований. В 2022 году было профинансировано 62 научных проекта на сумму более 38 миллионов рублей, а также вместе с Российским научным фондом – 22 проекта на 77,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20221007/preokty-1822377840.html
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60
вениамин кондратьев, российский фонд фундаментальных исследований, российский научный фонд, краснодарский край
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Российский фонд фундаментальных исследований, Российский научный фонд, Краснодарский край
23:02 08.11.2022 (обновлено: 23:03 08.11.2022)
 

Научный фонд Кубани поддержал более 130 инновационных проектов

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Кубани Вениамин Кондратьев
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Кубанский научный фонд с 2020 года поддержал 131 инновационный проект на сумму свыше 227 миллионов рублей, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Мы помогаем объединить потенциал научного сообщества с потребностями предприятий. Для развития технологий в 2020 году создали Кубанский научный фонд. За время работы учреждение поддержало 131 инновационный проект на сумму свыше 227 миллионов рублей", – отметил Кондратьев.
Как уточнили краевые власти, фонд финансирует исследования в приоритетных для региона направлениях.
"Только в 2022 году на реализацию 40 проектов уже направили 65,5 миллионов рублей. В настоящее время фонд продолжает грантовые конкурсы на сумму еще порядка 39 миллионов рублей", - пояснили в администрации края.
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Кроме того, как отмечает ведомство, в 2021 году по инициативе губернатора была учреждена премия администрации края в области науки и инноваций, в рамках инициативы пять ученых или коллективов получают по 300 тысяч рублей за открытия в научно-исследовательской деятельности, создание новых видов продукции и технологий.
Помимо этого, администрация края предоставляет гранты совместно с Российским фондом фундаментальных исследований. В 2022 году было профинансировано 62 научных проекта на сумму более 38 миллионов рублей, а также вместе с Российским научным фондом – 22 проекта на 77,4 миллиона рублей.

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