https://ria.ru/20221108/krizis-1829920163.html

СМИ: британцы рискуют здоровьем из-за энергокризиса

СМИ: британцы рискуют здоровьем из-за энергокризиса - РИА Новости, 08.11.2022

СМИ: британцы рискуют здоровьем из-за энергокризиса

Отключенное отопление, закрытые окна и использование каминных печей, чтобы сократить счета за электроэнергию, создают угрозу для здоровья, считает ведущий... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:32

2022-11-08T12:32

2022-11-08T12:32

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отключенное отопление, закрытые окна и использование каминных печей, чтобы сократить счета за электроэнергию, создают угрозу для здоровья, считает ведущий эксперт по контролю за вентиляцией и распространению инфекций профессор британского университета Лидс Кэт Ноакс.По словам Ноакс, которые приводит телеканал Sky News, подобные меры по энергосбережению приводят к снижению вентиляции и повышают уровень загрязнения воздуха в помещениях."Меня очень беспокоит, что некоторые вещи, которые делают люди, на самом деле имеют усугубляющий эффект ... Например, если вы находитесь дома, не включаете отопление и не открываете окна, вы не только снижаете вентиляцию, но вы также создаете условия, при которых вы можете получить больше влаги и плесени, что может косвенно повлиять на ваше здоровье ", - заявила Ноакс, которая являлась одним из советников правительственной научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям во время пандемии COVID-19.Помимо этого, по словам эксперта, существуют доказательства того, что в плохо проветриваемых помещениях увеличивается распространение различных инфекционных заболеваний."Мы вдыхаем около 14 тысяч литров воздуха каждый день. Многое, чему мы можем быть подвержены, происходит из того, чем мы дышим. Около 90% времени мы находимся в помещении - это может быть ваш дом, рабочее место, школа, транспорт и социальная среда", - заявила она.Ранее глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Брирли призвал жителей страны сократить потребление газа и электричества, чтобы сэкономить средства и избежать отключения энергии из-за её возможной нехватки.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20221103/ukraina-1829071394.html

https://ria.ru/20221029/plesen-1827775263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лидс, россия, украина, великобритания