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СМИ: британцы рискуют здоровьем из-за энергокризиса - РИА Новости, 08.11.2022
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СМИ: британцы рискуют здоровьем из-за энергокризиса
СМИ: британцы рискуют здоровьем из-за энергокризиса - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ: британцы рискуют здоровьем из-за энергокризиса
Отключенное отопление, закрытые окна и использование каминных печей, чтобы сократить счета за электроэнергию, создают угрозу для здоровья, считает ведущий... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:32
2022-11-08T12:32
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отключенное отопление, закрытые окна и использование каминных печей, чтобы сократить счета за электроэнергию, создают угрозу для здоровья, считает ведущий эксперт по контролю за вентиляцией и распространению инфекций профессор британского университета Лидс Кэт Ноакс.По словам Ноакс, которые приводит телеканал Sky News, подобные меры по энергосбережению приводят к снижению вентиляции и повышают уровень загрязнения воздуха в помещениях."Меня очень беспокоит, что некоторые вещи, которые делают люди, на самом деле имеют усугубляющий эффект ... Например, если вы находитесь дома, не включаете отопление и не открываете окна, вы не только снижаете вентиляцию, но вы также создаете условия, при которых вы можете получить больше влаги и плесени, что может косвенно повлиять на ваше здоровье ", - заявила Ноакс, которая являлась одним из советников правительственной научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям во время пандемии COVID-19.Помимо этого, по словам эксперта, существуют доказательства того, что в плохо проветриваемых помещениях увеличивается распространение различных инфекционных заболеваний."Мы вдыхаем около 14 тысяч литров воздуха каждый день. Многое, чему мы можем быть подвержены, происходит из того, чем мы дышим. Около 90% времени мы находимся в помещении - это может быть ваш дом, рабочее место, школа, транспорт и социальная среда", - заявила она.Ранее глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Брирли призвал жителей страны сократить потребление газа и электричества, чтобы сэкономить средства и избежать отключения энергии из-за её возможной нехватки.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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в мире, лидс, россия, украина, великобритания
В мире, Лидс, Россия, Украина, Великобритания
12:32 08.11.2022
 
СМИ: британцы рискуют здоровьем из-за энергокризиса

Sky News: британцы рискуют здоровьем, отключая отопление из-за энергокризиса

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкБатарея
Батарея - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отключенное отопление, закрытые окна и использование каминных печей, чтобы сократить счета за электроэнергию, создают угрозу для здоровья, считает ведущий эксперт по контролю за вентиляцией и распространению инфекций профессор британского университета Лидс Кэт Ноакс.
По словам Ноакс, которые приводит телеканал Sky News, подобные меры по энергосбережению приводят к снижению вентиляции и повышают уровень загрязнения воздуха в помещениях.
"Меня очень беспокоит, что некоторые вещи, которые делают люди, на самом деле имеют усугубляющий эффект ... Например, если вы находитесь дома, не включаете отопление и не открываете окна, вы не только снижаете вентиляцию, но вы также создаете условия, при которых вы можете получить больше влаги и плесени, что может косвенно повлиять на ваше здоровье ", - заявила Ноакс, которая являлась одним из советников правительственной научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям во время пандемии COVID-19.
Помимо этого, по словам эксперта, существуют доказательства того, что в плохо проветриваемых помещениях увеличивается распространение различных инфекционных заболеваний.
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"Мы вдыхаем около 14 тысяч литров воздуха каждый день. Многое, чему мы можем быть подвержены, происходит из того, чем мы дышим. Около 90% времени мы находимся в помещении - это может быть ваш дом, рабочее место, школа, транспорт и социальная среда", - заявила она.
Ранее глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Брирли призвал жителей страны сократить потребление газа и электричества, чтобы сэкономить средства и избежать отключения энергии из-за её возможной нехватки.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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