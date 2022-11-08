https://ria.ru/20221108/krizis-1829920163.html
СМИ: британцы рискуют здоровьем из-за энергокризиса
СМИ: британцы рискуют здоровьем из-за энергокризиса - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ: британцы рискуют здоровьем из-за энергокризиса
Отключенное отопление, закрытые окна и использование каминных печей, чтобы сократить счета за электроэнергию, создают угрозу для здоровья, считает ведущий... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:32
2022-11-08T12:32
2022-11-08T12:32
в мире
лидс
россия
украина
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754160826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21a81ec2599bb3962bf7b37bdb86d3d8.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отключенное отопление, закрытые окна и использование каминных печей, чтобы сократить счета за электроэнергию, создают угрозу для здоровья, считает ведущий эксперт по контролю за вентиляцией и распространению инфекций профессор британского университета Лидс Кэт Ноакс.По словам Ноакс, которые приводит телеканал Sky News, подобные меры по энергосбережению приводят к снижению вентиляции и повышают уровень загрязнения воздуха в помещениях."Меня очень беспокоит, что некоторые вещи, которые делают люди, на самом деле имеют усугубляющий эффект ... Например, если вы находитесь дома, не включаете отопление и не открываете окна, вы не только снижаете вентиляцию, но вы также создаете условия, при которых вы можете получить больше влаги и плесени, что может косвенно повлиять на ваше здоровье ", - заявила Ноакс, которая являлась одним из советников правительственной научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям во время пандемии COVID-19.Помимо этого, по словам эксперта, существуют доказательства того, что в плохо проветриваемых помещениях увеличивается распространение различных инфекционных заболеваний."Мы вдыхаем около 14 тысяч литров воздуха каждый день. Многое, чему мы можем быть подвержены, происходит из того, чем мы дышим. Около 90% времени мы находимся в помещении - это может быть ваш дом, рабочее место, школа, транспорт и социальная среда", - заявила она.Ранее глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Брирли призвал жителей страны сократить потребление газа и электричества, чтобы сэкономить средства и избежать отключения энергии из-за её возможной нехватки.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20221103/ukraina-1829071394.html
https://ria.ru/20221029/plesen-1827775263.html
лидс
россия
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754160826_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8597451b3eb83ce7fc65682f9a66793e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лидс, россия, украина, великобритания
В мире, Лидс, Россия, Украина, Великобритания
СМИ: британцы рискуют здоровьем из-за энергокризиса
Sky News: британцы рискуют здоровьем, отключая отопление из-за энергокризиса
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Отключенное отопление, закрытые окна и использование каминных печей, чтобы сократить счета за электроэнергию, создают угрозу для здоровья, считает
ведущий эксперт по контролю за вентиляцией и распространению инфекций профессор британского университета Лидс Кэт Ноакс.
По словам Ноакс, которые приводит телеканал Sky News, подобные меры по энергосбережению приводят к снижению вентиляции и повышают уровень загрязнения воздуха в помещениях.
"Меня очень беспокоит, что некоторые вещи, которые делают люди, на самом деле имеют усугубляющий эффект ... Например, если вы находитесь дома, не включаете отопление и не открываете окна, вы не только снижаете вентиляцию, но вы также создаете условия, при которых вы можете получить больше влаги и плесени, что может косвенно повлиять на ваше здоровье ", - заявила Ноакс, которая являлась одним из советников правительственной научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям во время пандемии COVID-19.
Помимо этого, по словам эксперта, существуют доказательства того, что в плохо проветриваемых помещениях увеличивается распространение различных инфекционных заболеваний.
"Мы вдыхаем около 14 тысяч литров воздуха каждый день. Многое, чему мы можем быть подвержены, происходит из того, чем мы дышим. Около 90% времени мы находимся в помещении - это может быть ваш дом, рабочее место, школа, транспорт и социальная среда", - заявила она.
Ранее глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Брирли призвал жителей страны сократить потребление газа и электричества, чтобы сэкономить средства и избежать отключения энергии из-за её возможной нехватки.
Запад усилил санкционное давление на Россию
из-за Украины
. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании
рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.