https://ria.ru/20221108/kripto-1829892884.html

В ЦБ снова выступили за запрет частных криптовалют для расчетов

В ЦБ снова выступили за запрет частных криптовалют для расчетов - РИА Новости, 08.11.2022

В ЦБ снова выступили за запрет частных криптовалют для расчетов

ЦБ РФ выступает за цифровизацию финансов, но не меняет своей позиции в отношении запрета "частных" криптовалют для использования в расчетах, заявила глава Банка РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:32

2022-11-08T11:32

2022-11-08T11:33

экономика

технологии

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

криптовалюта

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ выступает за цифровизацию финансов, но не меняет своей позиции в отношении запрета "частных" криптовалют для использования в расчетах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Мы выступаем за развитие цифровых финансовых активов и цифровизацию финансов, и наша финансовая система в этом смысле достаточно продвинутая... но мы позицию по поводу того, чтобы частные криптовалюты - по которым не понятно, кто отвечает, как отвечает, которые не прозрачные, большие риски волатильности - чтобы они не использовались в расчетах", - сказала она.

https://ria.ru/20221006/kriptoaktivy-1821948345.html

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экономика, технологии, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, криптовалюта