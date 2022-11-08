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В ЦБ снова выступили за запрет частных криптовалют для расчетов
В ЦБ снова выступили за запрет частных криптовалют для расчетов - РИА Новости, 08.11.2022
В ЦБ снова выступили за запрет частных криптовалют для расчетов
ЦБ РФ выступает за цифровизацию финансов, но не меняет своей позиции в отношении запрета "частных" криптовалют для использования в расчетах, заявила глава Банка РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:32
2022-11-08T11:32
2022-11-08T11:33
экономика
технологии
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
криптовалюта
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ выступает за цифровизацию финансов, но не меняет своей позиции в отношении запрета "частных" криптовалют для использования в расчетах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Мы выступаем за развитие цифровых финансовых активов и цифровизацию финансов, и наша финансовая система в этом смысле достаточно продвинутая... но мы позицию по поводу того, чтобы частные криптовалюты - по которым не понятно, кто отвечает, как отвечает, которые не прозрачные, большие риски волатильности - чтобы они не использовались в расчетах", - сказала она.
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экономика, технологии, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, криптовалюта
Экономика, Технологии, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Криптовалюта
11:32 08.11.2022 (обновлено: 11:33 08.11.2022)
В ЦБ снова выступили за запрет частных криптовалют для расчетов
Глава ЦБ Набиуллина: банк поддерживает цифровизацию, но против расчета в криптовалютах