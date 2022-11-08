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"Кошкин дом": как в Донецке спасают животных - РИА Новости, 08.11.2022
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"Кошкин дом": как в Донецке спасают животных
"Кошкин дом": как в Донецке спасают животных - РИА Новости, 08.11.2022
"Кошкин дом": как в Донецке спасают животных
Реабилитация во время боевых действий нужна не только людям. В Донецке работает приют, где выхаживают животных из разрушенных городов. "Кошкин дом" — в... РИА Новости, 08.11.2022
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донецк
ситуация в днр и лнр
животные
бездомные животные
домашние животные
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Реабилитация во время боевых действий нужна не только людям. В Донецке работает приют, где выхаживают животных из разрушенных городов. "Кошкин дом" — в фотоленте Ria.ru.
донецк
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фото, фото, донецк, ситуация в днр и лнр, животные, бездомные животные, домашние животные, кошки
Фото, Донецк, Ситуация в ДНР и ЛНР, Животные, бездомные животные, домашние животные, кошки
12:25 08.11.2022 (обновлено: 12:48 08.11.2022)
 

"Кошкин дом": как в Донецке спасают животных

Читать ria.ru в
Реабилитация во время боевых действий нужна не только людям. В Донецке работает приют, где выхаживают животных из разрушенных городов. "Кошкин дом" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Частный приют "Кошкин дом" существует в Донецке 1999 года, а в последнее время специализируется на вывозе животных из зоны боевых действий.

Подопечный приюта Кошкин дом в Донецке
1 из 8

Частный приют "Кошкин дом" существует в Донецке 1999 года, а в последнее время специализируется на вывозе животных из зоны боевых действий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Хозяйка приюта — ветеринар по образованию Евгения Михайлова — за несколько лет пристроила более тысячи животных.

Руководитель приюта Кошкин дом Евгения Михайлова с подопечными приюта в Донецке
2 из 8

Хозяйка приюта — ветеринар по образованию Евгения Михайлова — за несколько лет пристроила более тысячи животных.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

"Все спасенные кошки очень ласковые и благодарные, ведь они такого натерпелись", — говорит Евгения Михайлова.

Подопечный приюта Кошкин дом в Донецке
3 из 8

"Все спасенные кошки очень ласковые и благодарные, ведь они такого натерпелись", — говорит Евгения Михайлова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Больным кошкам на месте оказывают первую помощь, а затем отправляют к профильным специалистам в Ростов-на-Дону.

Подопечные приюта Кошкин дом в Донецке
4 из 8

Больным кошкам на месте оказывают первую помощь, а затем отправляют к профильным специалистам в Ростов-на-Дону.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Волонтеры разбирают корм в приюте "Кошкин дом" в Донецке.

Волонтеры разбирают корм в приюте Кошкин дом в Донецке
5 из 8

Волонтеры разбирают корм в приюте "Кошкин дом" в Донецке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Потом животным ищут новый дом, размещая фотографии в соцсетях. Откликаются неравнодушные люди со всей России.

Подопечные приюта Кошкин дом в Донецке
6 из 8

Потом животным ищут новый дом, размещая фотографии в соцсетях. Откликаются неравнодушные люди со всей России.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Бывали случаи, когда кошки возвращались к прежним владельцам.

Руководитель приюта Кошкин дом Евгения Михайлова вкалывает в холку лекарство одному из подопечных приюта в Донецке
7 из 8

Бывали случаи, когда кошки возвращались к прежним владельцам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Далеко не все бросают животных намеренно. Дело в том, что при обстрелах кошки прячутся или убегают. У хозяев же часто нет времени на поиски.

Работа приюта для кошек в Донецке
8 из 8

Далеко не все бросают животных намеренно. Дело в том, что при обстрелах кошки прячутся или убегают. У хозяев же часто нет времени на поиски.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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