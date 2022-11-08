https://ria.ru/20221108/koshki-1829896438.html

"Кошкин дом": как в Донецке спасают животных

"Кошкин дом": как в Донецке спасают животных - РИА Новости, 08.11.2022

"Кошкин дом": как в Донецке спасают животных

Реабилитация во время боевых действий нужна не только людям. В Донецке работает приют, где выхаживают животных из разрушенных городов. "Кошкин дом" — в... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:25

2022-11-08T12:25

2022-11-08T12:48

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донецк

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Реабилитация во время боевых действий нужна не только людям. В Донецке работает приют, где выхаживают животных из разрушенных городов. "Кошкин дом" — в фотоленте Ria.ru.

донецк

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