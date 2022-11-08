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В Петербурге по делу о мошенничестве в барах изъяли самогонный аппарат - РИА Новости, 08.11.2022
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В Петербурге по делу о мошенничестве в барах изъяли самогонный аппарат
В Петербурге по делу о мошенничестве в барах изъяли самогонный аппарат - РИА Новости, 08.11.2022
В Петербурге по делу о мошенничестве в барах изъяли самогонный аппарат
Около 600 литров поддельного алкоголя и самогонный аппарат изъяты при обысках по делам о мошенничестве в сети ночных баров Санкт-Петербурга, где подставные... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:52
2022-11-08T17:52
происшествия
санкт-петербург
калининский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Около 600 литров поддельного алкоголя и самогонный аппарат изъяты при обысках по делам о мошенничестве в сети ночных баров Санкт-Петербурга, где подставные спутницы "помогли" нетрезвым мужчинам оставить в увеселительных заведениях суммарно более 10,5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.Ранее ведомство рассказало о выявлении сети из девяти ночных баров на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге, где клиенты, которых развлекали подставные спутницы, платили по своим счетам по несколько раз. При этом их "подогревали" контрафактным алкоголем, который на деле разливали в гаражах на улице Руставели в Калининском районе Петербурга.Пока в полицию обратились 11 обманутых мужчин, которые с августа 2021 года по июнь 2022-го оставили в увеселительных заведениях более 10,5 миллионов рублей. При этом, по данным правоохранителей, потерпевших может быть намного больше. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, проведено более 50 обысков.При этом, как сообщает ГУМВД, один из обысков прошел в подпольном цеху по производству спиртных напитков, которые подавались обманутым клиентам ночных баров как элитный алкоголь."В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 600 литров "паленки", а также специальные отдушки и эссенции, которые разбавленный спирт "превращали" в виски, коньяк и даже элитные игристые вина. Здесь оперативники нашли и самогонный аппарат", - говорится в сообщении.В барах на улице Рубинштейна правоохранители нашли несколько канистр с продукцией подпольного цеха. "Ловкие бармены заполняли этой жидкостью пустые бутылки с солидными этикетками и подавали уже "теплым" клиентам", - рассказали в полиции.При обысках дома у фигурантов правоохранители обнаружили, в частности, 4,5 миллиона рублей, около 40 мобильных телефонов, 15 планшетов, 22 терминала оплаты банковскими картами и 24 флеш-карты."В следственные органы доставлены более 40 человек для проведения процессуальных действий и привлечения к ответственности в качестве подозреваемых", - заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20221108/proverka-1829885534.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, калининский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Калининский район
17:52 08.11.2022
 
В Петербурге по делу о мошенничестве в барах изъяли самогонный аппарат

В Петербурге по делу о мошенничестве изъяли самогонный аппарат и 600 литров алкоголя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Около 600 литров поддельного алкоголя и самогонный аппарат изъяты при обысках по делам о мошенничестве в сети ночных баров Санкт-Петербурга, где подставные спутницы "помогли" нетрезвым мужчинам оставить в увеселительных заведениях суммарно более 10,5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Ранее ведомство рассказало о выявлении сети из девяти ночных баров на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге, где клиенты, которых развлекали подставные спутницы, платили по своим счетам по несколько раз. При этом их "подогревали" контрафактным алкоголем, который на деле разливали в гаражах на улице Руставели в Калининском районе Петербурга.
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Пока в полицию обратились 11 обманутых мужчин, которые с августа 2021 года по июнь 2022-го оставили в увеселительных заведениях более 10,5 миллионов рублей. При этом, по данным правоохранителей, потерпевших может быть намного больше. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, проведено более 50 обысков.
При этом, как сообщает ГУМВД, один из обысков прошел в подпольном цеху по производству спиртных напитков, которые подавались обманутым клиентам ночных баров как элитный алкоголь.
"В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 600 литров "паленки", а также специальные отдушки и эссенции, которые разбавленный спирт "превращали" в виски, коньяк и даже элитные игристые вина. Здесь оперативники нашли и самогонный аппарат", - говорится в сообщении.
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В барах на улице Рубинштейна правоохранители нашли несколько канистр с продукцией подпольного цеха. "Ловкие бармены заполняли этой жидкостью пустые бутылки с солидными этикетками и подавали уже "теплым" клиентам", - рассказали в полиции.
При обысках дома у фигурантов правоохранители обнаружили, в частности, 4,5 миллиона рублей, около 40 мобильных телефонов, 15 планшетов, 22 терминала оплаты банковскими картами и 24 флеш-карты.
"В следственные органы доставлены более 40 человек для проведения процессуальных действий и привлечения к ответственности в качестве подозреваемых", - заключают в ГУМВД.
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