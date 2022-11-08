https://ria.ru/20221108/konferentsiya-1829995232.html
Сенатор рассказал о попытках Запада сорвать конференцию с участием Африки
Сенатор рассказал о попытках Запада сорвать конференцию с участием Африки - РИА Новости, 08.11.2022
Сенатор рассказал о попытках Запада сорвать конференцию с участием Африки
Американцы и британцы пытались сорвать межпартийную конференцию с участием стран Африки на площадке "Единой России", однако партия ведет с африканскими... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:54
2022-11-08T15:54
2022-11-08T15:54
андрей климов
африка
единая россия
политика
сша
великобритания
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американцы и британцы пытались сорвать межпартийную конференцию с участием стран Африки на площадке "Единой России", однако партия ведет с африканскими партнёрами постоянные доверительные встречи, рассказал РИА Новости замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов."Даже когда мы готовили эту конференцию. Всё это было в полном объёме. Вы что думаете, американцы и британцы не пытались всё это сорвать? Пытались, конечно. Но мы с нашими партнёрами ведём постоянные доверительные встречи, беседы, обмениваемся мнениями", - рассказал Климов по итогам прошедшей во вторник межпартийной конференции с участием стран Африки. Он также уточнил, что коллеги из стран Африки рассчитывают, что на саммите "Россия - Африка" помимо политического и экономического "измерения" добавится отдельно партийный формат."Мы сейчас над конструкцией этого партийного формата думаем. И я надеюсь, у нас все это получится", - добавил Климов.
https://ria.ru/20221108/alzhir-1829917129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей климов, африка, единая россия, политика, сша, великобритания, россия, совет федерации рф
Андрей Климов, Африка, Единая Россия, Политика, США, Великобритания, Россия, Совет Федерации РФ
Сенатор рассказал о попытках Запада сорвать конференцию с участием Африки
Сенатор Климов: США и Британия хотели сорвать конференцию с участием России и стран Африки
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американцы и британцы пытались сорвать межпартийную конференцию с участием стран Африки на площадке "Единой России", однако партия ведет с африканскими партнёрами постоянные доверительные встречи, рассказал РИА Новости замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов.
"Даже когда мы готовили эту конференцию. Всё это было в полном объёме. Вы что думаете, американцы и британцы не пытались всё это сорвать? Пытались, конечно. Но мы с нашими партнёрами ведём постоянные доверительные встречи, беседы, обмениваемся мнениями", - рассказал Климов по итогам прошедшей во вторник межпартийной конференции с участием стран Африки. Он также уточнил, что коллеги из стран Африки рассчитывают, что на саммите "Россия - Африка" помимо политического и экономического "измерения" добавится отдельно партийный формат.
"Мы сейчас над конструкцией этого партийного формата думаем. И я надеюсь, у нас все это получится", - добавил Климов.