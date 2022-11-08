https://ria.ru/20221108/konferentsiya-1829995232.html

Сенатор рассказал о попытках Запада сорвать конференцию с участием Африки

Сенатор рассказал о попытках Запада сорвать конференцию с участием Африки - РИА Новости, 08.11.2022

Сенатор рассказал о попытках Запада сорвать конференцию с участием Африки

Американцы и британцы пытались сорвать межпартийную конференцию с участием стран Африки на площадке "Единой России", однако партия ведет с африканскими... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:54

2022-11-08T15:54

2022-11-08T15:54

андрей климов

африка

единая россия

политика

сша

великобритания

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американцы и британцы пытались сорвать межпартийную конференцию с участием стран Африки на площадке "Единой России", однако партия ведет с африканскими партнёрами постоянные доверительные встречи, рассказал РИА Новости замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов."Даже когда мы готовили эту конференцию. Всё это было в полном объёме. Вы что думаете, американцы и британцы не пытались всё это сорвать? Пытались, конечно. Но мы с нашими партнёрами ведём постоянные доверительные встречи, беседы, обмениваемся мнениями", - рассказал Климов по итогам прошедшей во вторник межпартийной конференции с участием стран Африки. Он также уточнил, что коллеги из стран Африки рассчитывают, что на саммите "Россия - Африка" помимо политического и экономического "измерения" добавится отдельно партийный формат."Мы сейчас над конструкцией этого партийного формата думаем. И я надеюсь, у нас все это получится", - добавил Климов.

https://ria.ru/20221108/alzhir-1829917129.html

африка

сша

великобритания

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Кирилл Волков

андрей климов, африка, единая россия, политика, сша, великобритания, россия, совет федерации рф