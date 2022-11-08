https://ria.ru/20221108/knigi-1829861127.html

Правительство расширило доступ к книгам для людей с нарушениями здоровья

Правительство расширило доступ к книгам для людей с нарушениями здоровья - РИА Новости, 08.11.2022

Правительство расширило доступ к книгам для людей с нарушениями здоровья

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном доступе к аудиокнигам, журналам, учебным материалам на сайтах различных библиотек для РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T09:35

2022-11-08T09:35

2022-11-08T09:35

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном доступе к аудиокнигам, журналам, учебным материалам на сайтах различных библиотек для людей с нарушениями здоровья, сообщается на сайте кабмина."Бесплатные аудиокниги, журналы, учебные материалы на сайтах различных библиотек, а также научных и общественных организаций теперь будут доступны для большего числа людей с нарушениями здоровья. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что раньше бесплатный онлайн-доступ к аудиокнигам был только у людей с нарушением зрения, то теперь перечень категорий граждан расширен до 80 позиций. Это в том числе люди, которые перенесли инсульт, страдают рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона."Предоставлять онлайн-доступ к книгам, журналам и учебной литературе будут, в частности, специализированные библиотеки для слепых и слабовидящих, общедоступные библиотеки, имеющие отделы для обслуживания людей с ограниченными возможностями, а также библиотеки образовательных и научных организаций, где учатся или преподают такие граждане", - добавляет в сообщении.Постановление, как сообщается на сайте, подготовлено для реализации новых норм Гражданского кодекса, принятых в июне 2022 года. Документ будет опубликован.

https://ria.ru/20221024/knigi-1826240196.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил мишустин, россия