https://ria.ru/20221108/kndr-1829828011.html

СМИ: КНДР отвергла слухи о продаже оружия России

СМИ: КНДР отвергла слухи о продаже оружия России - РИА Новости, 08.11.2022

СМИ: КНДР отвергла слухи о продаже оружия России

КНДР отвергает сообщения о продаже вооружений России и считает их попыткой США запятнать имидж Пхеньяна, передает агентство Рейтер со ссылкой на северокорейское РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T00:31

2022-11-08T00:31

2022-11-08T00:55

джон кирби

россия

сша

пхеньян

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149966/87/1499668700_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_45e08bfdec64bda38260f8d04670b23d.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. КНДР отвергает сообщения о продаже вооружений России и считает их попыткой США запятнать имидж Пхеньяна, передает агентство Рейтер со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).В Пхеньяне заявляют, что никогда не поставляли оружие Москве и не планируют этого делать.На прошлой неделе координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Северная Корея якобы поставляет России "значительное число" артиллерийских снарядов для использования на Украине. Еще в сентябре в минобороны Северной Кореи опровергали подобные утверждения, подчеркивая, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США.

https://ria.ru/20221103/oruzhie-1828944974.html

россия

сша

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джон кирби, россия, сша, пхеньян, в мире