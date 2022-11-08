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СМИ: КНДР отвергла слухи о продаже оружия России - РИА Новости, 08.11.2022
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СМИ: КНДР отвергла слухи о продаже оружия России
СМИ: КНДР отвергла слухи о продаже оружия России - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ: КНДР отвергла слухи о продаже оружия России
КНДР отвергает сообщения о продаже вооружений России и считает их попыткой США запятнать имидж Пхеньяна, передает агентство Рейтер со ссылкой на северокорейское РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T00:31
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джон кирби
россия
сша
пхеньян
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. КНДР отвергает сообщения о продаже вооружений России и считает их попыткой США запятнать имидж Пхеньяна, передает агентство Рейтер со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).В Пхеньяне заявляют, что никогда не поставляли оружие Москве и не планируют этого делать.На прошлой неделе координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Северная Корея якобы поставляет России "значительное число" артиллерийских снарядов для использования на Украине. Еще в сентябре в минобороны Северной Кореи опровергали подобные утверждения, подчеркивая, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США.
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джон кирби, россия, сша, пхеньян, в мире
Джон Кирби, Россия, США, Пхеньян, В мире
00:31 08.11.2022 (обновлено: 00:55 08.11.2022)
 
СМИ: КНДР отвергла слухи о продаже оружия России

ЦТАК: КНДР считает заявления о продаже оружия России попыткой США запятнать имидж Пхеньяна

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. КНДР отвергает сообщения о продаже вооружений России и считает их попыткой США запятнать имидж Пхеньяна, передает агентство Рейтер со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Северная Корея отрицает сделки по поставке оружия с Россией... Заявляет, что "слухи о сделках о поставке оружия" с Россией - это враждебные попытки США запятнать имидж Северной Кореи", - говорится в сообщении агентства.
В Пхеньяне заявляют, что никогда не поставляли оружие Москве и не планируют этого делать.
На прошлой неделе координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Северная Корея якобы поставляет России "значительное число" артиллерийских снарядов для использования на Украине. Еще в сентябре в минобороны Северной Кореи опровергали подобные утверждения, подчеркивая, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США.
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