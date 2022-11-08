https://ria.ru/20221108/kndr-1829828011.html
СМИ: КНДР отвергла слухи о продаже оружия России
СМИ: КНДР отвергла слухи о продаже оружия России - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ: КНДР отвергла слухи о продаже оружия России
КНДР отвергает сообщения о продаже вооружений России и считает их попыткой США запятнать имидж Пхеньяна, передает агентство Рейтер со ссылкой на северокорейское РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T00:31
2022-11-08T00:31
2022-11-08T00:55
джон кирби
россия
сша
пхеньян
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149966/87/1499668700_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_45e08bfdec64bda38260f8d04670b23d.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. КНДР отвергает сообщения о продаже вооружений России и считает их попыткой США запятнать имидж Пхеньяна, передает агентство Рейтер со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).В Пхеньяне заявляют, что никогда не поставляли оружие Москве и не планируют этого делать.На прошлой неделе координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Северная Корея якобы поставляет России "значительное число" артиллерийских снарядов для использования на Украине. Еще в сентябре в минобороны Северной Кореи опровергали подобные утверждения, подчеркивая, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США.
https://ria.ru/20221103/oruzhie-1828944974.html
россия
сша
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149966/87/1499668700_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_22b07ba88865452f8b5371de11136286.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джон кирби, россия, сша, пхеньян, в мире
Джон Кирби, Россия, США, Пхеньян, В мире
00:31 08.11.2022 (обновлено: 00:55 08.11.2022)
СМИ: КНДР отвергла слухи о продаже оружия России
ЦТАК: КНДР считает заявления о продаже оружия России попыткой США запятнать имидж Пхеньяна