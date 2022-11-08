https://ria.ru/20221108/klimat-1829988101.html

Названы четыре региона мира, которые ждет катастрофа и массовая миграция

Названы четыре региона мира, которые ждет катастрофа и массовая миграция - РИА Новости, 08.11.2022

Названы четыре региона мира, которые ждет катастрофа и массовая миграция

Менее чем через 50 лет из Бразилии, Индии, районов Африки и Ближнего Востока может начаться массовая эмиграция из-за повышения температуры, заявил в интервью... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:37

2022-11-08T15:37

2022-11-08T16:05

в мире

бразилия

африка

индия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Менее чем через 50 лет из Бразилии, Индии, районов Африки и Ближнего Востока может начаться массовая эмиграция из-за повышения температуры, заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung климатолог Йохан Рокстрем.По прогнозам ученого, потепление на 2,4 градуса грозит Земле непредсказуемыми и "катастрофическими" последствиями и создаст совершенно новые условия жизни. Вероятно, часть планеты перестанет быть обитаемой.Среднегодовая температура в этих регионах может превысить 30 градусов, что несет прямую угрозу жизни человека, уточнил климатолог."В долгосрочной перспективе вы сможете жить только в комнатах с кондиционерами или вам придется эмигрировать. Для бедных это будет единственным выходом", — рассказал ученый.Рокстрем напомнил, что уже сейчас средняя температура на Земле находится на наивысшей точке со времен ледникового периода. Он спрогнозировал, что таяние льдов Гренландии и Антарктиды приведет к затоплению прибрежных районов по всей планете."Море могло бы подняться на семь метров. У Бангладеш или Мальдивских островов тогда будут огромные проблемы, как и у Мумбаи, Манхэттена и Гааги", — добавил климатолог.Ученые регулярно предупреждают об опасности глобального потепления. В 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату. Его цель — снижение выбросов, технологическое перевооружение и адаптация к происходящим изменениям. Также предполагается увеличить долю возобновляемых источников энергии.

https://ria.ru/20220727/pogoda-1805151074.html

https://ria.ru/20221028/virusy-1826888546.html

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африка

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в мире, бразилия, африка, индия