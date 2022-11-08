15:37 08.11.2022 (обновлено: 16:05 08.11.2022)
Названы четыре региона мира, которые ждет катастрофа и массовая миграция
Ученый Рокстрем спрогнозировал массовую миграцию из Бразилии, Индии, частей Африки и Азии
Рио-де-Жанейро. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Менее чем через 50 лет из Бразилии, Индии, районов Африки и Ближнего Востока может начаться массовая эмиграция из-за повышения температуры, заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung климатолог Йохан Рокстрем.
По прогнозам ученого, потепление на 2,4 градуса грозит Земле непредсказуемыми и "катастрофическими" последствиями и создаст совершенно новые условия жизни. Вероятно, часть планеты перестанет быть обитаемой.
"Возможно, уже в 2070 году <…> большая часть регионов мира вблизи экватора будет достаточно жаркой, чтобы угрожать жизни людей. Это относится к большей части Бразилии, а также к частям Африки, Ближнего Востока и Индии", — предположил Рокстрем.
Среднегодовая температура в этих регионах может превысить 30 градусов, что несет прямую угрозу жизни человека, уточнил климатолог.
"В долгосрочной перспективе вы сможете жить только в комнатах с кондиционерами или вам придется эмигрировать. Для бедных это будет единственным выходом", — рассказал ученый.
Рокстрем напомнил, что уже сейчас средняя температура на Земле находится на наивысшей точке со времен ледникового периода. Он спрогнозировал, что таяние льдов Гренландии и Антарктиды приведет к затоплению прибрежных районов по всей планете.
"Море могло бы подняться на семь метров. У Бангладеш или Мальдивских островов тогда будут огромные проблемы, как и у Мумбаи, Манхэттена и Гааги", — добавил климатолог.
Ученые регулярно предупреждают об опасности глобального потепления. В 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату. Его цель — снижение выбросов, технологическое перевооружение и адаптация к происходящим изменениям. Также предполагается увеличить долю возобновляемых источников энергии.
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