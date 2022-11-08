https://ria.ru/20221108/kleveta-1829895628.html
Известный журналист подаст иск к премьеру Греции за клевету
Известный журналист подаст иск к премьеру Греции за клевету - РИА Новости, 08.11.2022
Известный журналист подаст иск к премьеру Греции за клевету
Известный греческий журналист, издатель газеты Documento Костас Ваксеванис подает иск к премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису за клевету, об этом... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:36
2022-11-08T11:36
2022-11-08T12:00
в мире
кириакос мицотакис
антонис самарас
никос дендиас
греция
министерство юстиции сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152280/41/1522804199_0:0:2758:1551_1920x0_80_0_0_79de764e98abaf0c24c023f179bf6226.jpg
АФИНЫ, 8 ноя – РИА Новости. Известный греческий журналист, издатель газеты Documento Костас Ваксеванис подает иск к премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису за клевету, об этом журналист сообщил на портале своей газеты documentonews.gr.Поводом стали заявления Мицотакиса в телеинтервью о причастности Ваксеваниса к переводу денег "российского олигарха" для создания телевизионной сети в Греции.Газета в воскресенье опубликовала ряд материалов о том, что Мицотакис использовал спецслужбу для слежки за десятками людей, включая потенциальных политических оппонентов, министров, журналистов и известных бизнесменов. По данным газеты, в "список Мицотакиса" вошли более 30 человек, в том числе бывший премьер-министр Антонис Самарас, глава МИД Никос Дендиас, еще несколько министров и их супруги, журналисты, политики, известные бизнесмены. Documento пишет, что слежка велась с помощью вредоносной программы Predator.Мицотакис в интервью телеканалу ANT1 (Antenna) в понедельник вечером категорически опроверг публикацию газеты и заявил, что Ваксеванис клеветник и "национально опасный" человек, а также обвинил журналиста в том, что тот причастен к финансированию греческих СМИ российскими деньгами."Сразу после окончания интервью портал documentonews.gr связался с официальным представителем правительства, чтобы тот официально ответил, в чем состоит упомянутое решение. Яннис Иконому не помнит, было ли принято решение "в 2016 или 2017 году", и сообщил нам, что сделает телефонные звонки, чтобы получить информацию", - сообщил портал.Вскоре Иконому ответил порталу и сослался на "решение министерства юстиции США от 2022 года", не включив в свой ответ какое-либо судебное решение "от 2016 года". В то же время имя Ваксеваниса в указанном постановлении американского минюста не упоминается.О слежке за политическими оппонентами и журналистами со стороны Национальной разведывательной службы Греции (EYP, NIS), подчиняющейся премьер-министру, стало известно летом. Дело в Греции превратилось в крупный политический скандал. Начальник EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьер-министра (руководитель администрации правительства), племянник премьера Григорис Димитриадис были отправлены в отставку. В правительстве отрицают нарушения закона и обещают расследовать все обвинения.
https://ria.ru/20220815/kleveta-1809695872.html
https://ria.ru/20220808/gretsiya-1808066549.html
https://ria.ru/20220824/mitsotakis-1811961936.html
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152280/41/1522804199_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_ef2861b87af33db4fed4761ecda58c4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кириакос мицотакис, антонис самарас, никос дендиас, греция, министерство юстиции сша
В мире, Кириакос Мицотакис, Антонис Самарас, Никос Дендиас, Греция, Министерство юстиции США
11:36 08.11.2022 (обновлено: 12:00 08.11.2022)
Известный журналист подаст иск к премьеру Греции за клевету
Издатель газеты Documento Костас Ваксеванис подаст иск к премьеру Греции за клевету
АФИНЫ, 8 ноя – РИА Новости.
Известный греческий журналист, издатель газеты Documento Костас Ваксеванис подает иск к премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису за клевету, об этом журналист сообщил на портале своей газеты documentonews.gr
.
Поводом стали заявления Мицотакиса в телеинтервью о причастности Ваксеваниса к переводу денег "российского олигарха" для создания телевизионной сети в Греции.
Газета в воскресенье опубликовала ряд материалов о том, что Мицотакис использовал спецслужбу для слежки за десятками людей, включая потенциальных политических оппонентов, министров, журналистов и известных бизнесменов. По данным газеты, в "список Мицотакиса" вошли более 30 человек, в том числе бывший премьер-министр Антонис Самарас
, глава МИД Никос Дендиас
, еще несколько министров и их супруги, журналисты, политики, известные бизнесмены. Documento пишет, что слежка велась с помощью вредоносной программы Predator.
Мицотакис в интервью телеканалу ANT1 (Antenna) в понедельник вечером категорически опроверг публикацию газеты и заявил, что Ваксеванис клеветник и "национально опасный" человек, а также обвинил журналиста в том, что тот причастен к финансированию греческих СМИ российскими деньгами.
"Господин Ваксеванис - это тот, кто в 2016 году по решению американского суда был причастен к переводу 10 миллионов долларов от российского олигарха в греческий центр с целью создания телевизионной сети в Греции. Он был журналистом, ответственным за эту инициативу. Это факты, и их нельзя оспаривать", - заявил Мицотакис.
"Сразу после окончания интервью портал documentonews.gr связался с официальным представителем правительства, чтобы тот официально ответил, в чем состоит упомянутое решение. Яннис Иконому не помнит, было ли принято решение "в 2016 или 2017 году", и сообщил нам, что сделает телефонные звонки, чтобы получить информацию", - сообщил портал.
Вскоре Иконому ответил порталу и сослался на "решение министерства юстиции США
от 2022 года", не включив в свой ответ какое-либо судебное решение "от 2016 года". В то же время имя Ваксеваниса в указанном постановлении американского минюста не упоминается.
"Поэтому издатель Documento подаст иск против премьер-министра, исходя из следующего: "Г-н Мицотакис либо докажет то, что он говорит, либо будет осужден как обычный клеветник, который имел несчастье стать премьер-министром", - говорится в сообщении.
О слежке за политическими оппонентами и журналистами со стороны Национальной разведывательной службы Греции (EYP, NIS), подчиняющейся премьер-министру, стало известно летом. Дело в Греции превратилось в крупный политический скандал. Начальник EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьер-министра (руководитель администрации правительства), племянник премьера Григорис Димитриадис были отправлены в отставку. В правительстве отрицают нарушения закона и обещают расследовать все обвинения.