Рейтинг@Mail.ru
Известный журналист подаст иск к премьеру Греции за клевету - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/kleveta-1829895628.html
Известный журналист подаст иск к премьеру Греции за клевету
Известный журналист подаст иск к премьеру Греции за клевету - РИА Новости, 08.11.2022
Известный журналист подаст иск к премьеру Греции за клевету
Известный греческий журналист, издатель газеты Documento Костас Ваксеванис подает иск к премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису за клевету, об этом... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:36
2022-11-08T12:00
в мире
кириакос мицотакис
антонис самарас
никос дендиас
греция
министерство юстиции сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152280/41/1522804199_0:0:2758:1551_1920x0_80_0_0_79de764e98abaf0c24c023f179bf6226.jpg
АФИНЫ, 8 ноя – РИА Новости. Известный греческий журналист, издатель газеты Documento Костас Ваксеванис подает иск к премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису за клевету, об этом журналист сообщил на портале своей газеты documentonews.gr.Поводом стали заявления Мицотакиса в телеинтервью о причастности Ваксеваниса к переводу денег "российского олигарха" для создания телевизионной сети в Греции.Газета в воскресенье опубликовала ряд материалов о том, что Мицотакис использовал спецслужбу для слежки за десятками людей, включая потенциальных политических оппонентов, министров, журналистов и известных бизнесменов. По данным газеты, в "список Мицотакиса" вошли более 30 человек, в том числе бывший премьер-министр Антонис Самарас, глава МИД Никос Дендиас, еще несколько министров и их супруги, журналисты, политики, известные бизнесмены. Documento пишет, что слежка велась с помощью вредоносной программы Predator.Мицотакис в интервью телеканалу ANT1 (Antenna) в понедельник вечером категорически опроверг публикацию газеты и заявил, что Ваксеванис клеветник и "национально опасный" человек, а также обвинил журналиста в том, что тот причастен к финансированию греческих СМИ российскими деньгами."Сразу после окончания интервью портал documentonews.gr связался с официальным представителем правительства, чтобы тот официально ответил, в чем состоит упомянутое решение. Яннис Иконому не помнит, было ли принято решение "в 2016 или 2017 году", и сообщил нам, что сделает телефонные звонки, чтобы получить информацию", - сообщил портал.Вскоре Иконому ответил порталу и сослался на "решение министерства юстиции США от 2022 года", не включив в свой ответ какое-либо судебное решение "от 2016 года". В то же время имя Ваксеваниса в указанном постановлении американского минюста не упоминается.О слежке за политическими оппонентами и журналистами со стороны Национальной разведывательной службы Греции (EYP, NIS), подчиняющейся премьер-министру, стало известно летом. Дело в Греции превратилось в крупный политический скандал. Начальник EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьер-министра (руководитель администрации правительства), племянник премьера Григорис Димитриадис были отправлены в отставку. В правительстве отрицают нарушения закона и обещают расследовать все обвинения.
https://ria.ru/20220815/kleveta-1809695872.html
https://ria.ru/20220808/gretsiya-1808066549.html
https://ria.ru/20220824/mitsotakis-1811961936.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152280/41/1522804199_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_ef2861b87af33db4fed4761ecda58c4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кириакос мицотакис, антонис самарас, никос дендиас, греция, министерство юстиции сша
В мире, Кириакос Мицотакис, Антонис Самарас, Никос Дендиас, Греция, Министерство юстиции США
11:36 08.11.2022 (обновлено: 12:00 08.11.2022)
 
Известный журналист подаст иск к премьеру Греции за клевету

Издатель газеты Documento Костас Ваксеванис подаст иск к премьеру Греции за клевету

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в медиабанкЗдание парламента Греции в Афинах
Здание парламента Греции в Афинах - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в медиабанк
Здание парламента Греции в Афинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 8 ноя – РИА Новости. Известный греческий журналист, издатель газеты Documento Костас Ваксеванис подает иск к премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису за клевету, об этом журналист сообщил на портале своей газеты documentonews.gr.
Поводом стали заявления Мицотакиса в телеинтервью о причастности Ваксеваниса к переводу денег "российского олигарха" для создания телевизионной сети в Греции.
Артем Скатов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 13:44
Вице-мэра Новосибирска заподозрили в клевете
Газета в воскресенье опубликовала ряд материалов о том, что Мицотакис использовал спецслужбу для слежки за десятками людей, включая потенциальных политических оппонентов, министров, журналистов и известных бизнесменов. По данным газеты, в "список Мицотакиса" вошли более 30 человек, в том числе бывший премьер-министр Антонис Самарас, глава МИД Никос Дендиас, еще несколько министров и их супруги, журналисты, политики, известные бизнесмены. Documento пишет, что слежка велась с помощью вредоносной программы Predator.
Мицотакис в интервью телеканалу ANT1 (Antenna) в понедельник вечером категорически опроверг публикацию газеты и заявил, что Ваксеванис клеветник и "национально опасный" человек, а также обвинил журналиста в том, что тот причастен к финансированию греческих СМИ российскими деньгами.
"Господин Ваксеванис - это тот, кто в 2016 году по решению американского суда был причастен к переводу 10 миллионов долларов от российского олигарха в греческий центр с целью создания телевизионной сети в Греции. Он был журналистом, ответственным за эту инициативу. Это факты, и их нельзя оспаривать", - заявил Мицотакис.
"Сразу после окончания интервью портал documentonews.gr связался с официальным представителем правительства, чтобы тот официально ответил, в чем состоит упомянутое решение. Яннис Иконому не помнит, было ли принято решение "в 2016 или 2017 году", и сообщил нам, что сделает телефонные звонки, чтобы получить информацию", - сообщил портал.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 15:07
Мицотакис заявил, что не уйдет в отставку из-за скандала со слежкой
Вскоре Иконому ответил порталу и сослался на "решение министерства юстиции США от 2022 года", не включив в свой ответ какое-либо судебное решение "от 2016 года". В то же время имя Ваксеваниса в указанном постановлении американского минюста не упоминается.
"Поэтому издатель Documento подаст иск против премьер-министра, исходя из следующего: "Г-н Мицотакис либо докажет то, что он говорит, либо будет осужден как обычный клеветник, который имел несчастье стать премьер-министром", - говорится в сообщении.
О слежке за политическими оппонентами и журналистами со стороны Национальной разведывательной службы Греции (EYP, NIS), подчиняющейся премьер-министру, стало известно летом. Дело в Греции превратилось в крупный политический скандал. Начальник EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьер-министра (руководитель администрации правительства), племянник премьера Григорис Димитриадис были отправлены в отставку. В правительстве отрицают нарушения закона и обещают расследовать все обвинения.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 21:51
В оппозиции Греции назвали премьера Мицотакиса "гнилью в центре страны"
 
В миреКириакос МицотакисАнтонис СамарасНикос ДендиасГрецияМинистерство юстиции США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала