https://ria.ru/20221108/kleveta-1829895628.html

Известный журналист подаст иск к премьеру Греции за клевету

Известный журналист подаст иск к премьеру Греции за клевету - РИА Новости, 08.11.2022

Известный журналист подаст иск к премьеру Греции за клевету

Известный греческий журналист, издатель газеты Documento Костас Ваксеванис подает иск к премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису за клевету, об этом... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:36

2022-11-08T11:36

2022-11-08T12:00

в мире

кириакос мицотакис

антонис самарас

никос дендиас

греция

министерство юстиции сша

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АФИНЫ, 8 ноя – РИА Новости. Известный греческий журналист, издатель газеты Documento Костас Ваксеванис подает иск к премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису за клевету, об этом журналист сообщил на портале своей газеты documentonews.gr.Поводом стали заявления Мицотакиса в телеинтервью о причастности Ваксеваниса к переводу денег "российского олигарха" для создания телевизионной сети в Греции.Газета в воскресенье опубликовала ряд материалов о том, что Мицотакис использовал спецслужбу для слежки за десятками людей, включая потенциальных политических оппонентов, министров, журналистов и известных бизнесменов. По данным газеты, в "список Мицотакиса" вошли более 30 человек, в том числе бывший премьер-министр Антонис Самарас, глава МИД Никос Дендиас, еще несколько министров и их супруги, журналисты, политики, известные бизнесмены. Documento пишет, что слежка велась с помощью вредоносной программы Predator.Мицотакис в интервью телеканалу ANT1 (Antenna) в понедельник вечером категорически опроверг публикацию газеты и заявил, что Ваксеванис клеветник и "национально опасный" человек, а также обвинил журналиста в том, что тот причастен к финансированию греческих СМИ российскими деньгами."Сразу после окончания интервью портал documentonews.gr связался с официальным представителем правительства, чтобы тот официально ответил, в чем состоит упомянутое решение. Яннис Иконому не помнит, было ли принято решение "в 2016 или 2017 году", и сообщил нам, что сделает телефонные звонки, чтобы получить информацию", - сообщил портал.Вскоре Иконому ответил порталу и сослался на "решение министерства юстиции США от 2022 года", не включив в свой ответ какое-либо судебное решение "от 2016 года". В то же время имя Ваксеваниса в указанном постановлении американского минюста не упоминается.О слежке за политическими оппонентами и журналистами со стороны Национальной разведывательной службы Греции (EYP, NIS), подчиняющейся премьер-министру, стало известно летом. Дело в Греции превратилось в крупный политический скандал. Начальник EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьер-министра (руководитель администрации правительства), племянник премьера Григорис Димитриадис были отправлены в отставку. В правительстве отрицают нарушения закона и обещают расследовать все обвинения.

https://ria.ru/20220815/kleveta-1809695872.html

https://ria.ru/20220808/gretsiya-1808066549.html

https://ria.ru/20220824/mitsotakis-1811961936.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кириакос мицотакис, антонис самарас, никос дендиас, греция, министерство юстиции сша