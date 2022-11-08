https://ria.ru/20221108/kitay-1830001773.html
СМИ сообщили о попытках Киева установить новые отношения с Пекином
СМИ сообщили о попытках Киева установить новые отношения с Пекином - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ сообщили о попытках Киева установить новые отношения с Пекином
Киев пытается установить новые отношения с руководством Китая, пишет Newsweek со ссылкой на неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского по... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:15
2022-11-08T16:15
2022-11-08T16:34
в мире
владимир зеленский
китай
украина
ван и (политик)
экономика
пекин
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Киев пытается установить новые отношения с руководством Китая, пишет Newsweek со ссылкой на неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского по экономике.Как уточнил Newsweek, киевские власти боятся навредить экономическим отношениям с Пекином и полагают, что китайская поддержка поможет предотвратить дальнейшую эскалацию на Украине."Его (Зеленского. — Прим. ред.) и без того нечастые комментарии по Китаю не были такими резкими, как выговоры, которые он приберег для нерешительных европейских коллег", — говорится в публикации.После начала российской специальной военной операции Китай испытывает сильное давление Запада, пытающегося помешать сотрудничеству Москвы и Пекина.Китайские власти не раз призывали к диалогу и прекращению огня. В сентябре министр иностранных дел Ван И подчеркнул, что Пекин не станет подливать масла в огонь украинского кризиса, но не будет безучастным наблюдателем, а продолжит играть свою роль. По его словам, Китай не перестанет придерживаться "объективной и справедливой" позиции и будет содействовать скорейшим переговорам.
https://ria.ru/20221104/ukraina-1829200037.html
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в мире, владимир зеленский, китай, украина, ван и (политик), экономика, пекин
В мире, Владимир Зеленский, Китай, Украина, Ван И (политик), Экономика, Пекин
16:15 08.11.2022 (обновлено: 16:34 08.11.2022)
СМИ сообщили о попытках Киева установить новые отношения с Пекином
Newsweek: Украина пытается установить новые отношения с руководством Китая