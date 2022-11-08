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Бизнесмен Чжун Шаньшань стал самым богатым человеком в Китае - РИА Новости, 08.11.2022
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Бизнесмен Чжун Шаньшань стал самым богатым человеком в Китае
Бизнесмен Чжун Шаньшань стал самым богатым человеком в Китае - РИА Новости, 08.11.2022
Бизнесмен Чжун Шаньшань стал самым богатым человеком в Китае
Чжун Шаньшань, владеющий компанией — производителем бутилированной воды Nongfu Spring, возглавил список самых богатых жителей Китая, следует из доклада... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:02
2022-11-08T15:23
в мире
джек ма
китай
alibaba group
чжун шаньшань
россия-китай: главное
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ПЕКИН, 8 ноя — РИА Новости. Чжун Шаньшань, владеющий компанией — производителем бутилированной воды Nongfu Spring, возглавил список самых богатых жителей Китая, следует из доклада исследовательской организации "Хужунь" (Hurun Research Institute).Шестидесятивосьмилетний Чжун Шаньшань возглавляет список богатейших китайцев второй год подряд. Его состояние за год увеличилось на 17 процентов до 65 миллиардов долларов.На втором месте с состоянием в 35 миллиардов долларов расположился 39-летний основатель компании ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, — Чжан Имин. За последний год его состояние снизилось на 28 процентов.Третью позицию занял "король батареек" — основатель крупнейшего китайского производителя топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов CATL 54-летний Цзэн Юйцюнь с состоянием 32,9 миллиарда долларов, за год он стал беднее на 28 процентов.Основатель крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group 58-летний Джек Ма, который был признан богатейшим человеком Китая в 2020-м, в этом году расположился лишь на девятой строчке с состоянием в 25,7 миллиарда долларов, за год он стал беднее на 29 процентов. В списке 2021 года Джек Ма занял пятое место.Согласно данным Hurun, в 2022 году количество человек в Китае с состоянием более 10 миллиардов долларов сократилось на 29 — до 56 человек. Общая численность долларовых миллиардеров сократилась на 239 — до 946 человек. Количество людей, чье состояние превышает пять миллиардов юаней (около 710 миллионов долларов) сократилось на 11 процентов — до 1305. Их общее состояние за год снизилось на 18 процентов — до 3,5 триллиона долларов.Рейтинг составлялся по данным на 15 сентября.
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в мире, джек ма, китай, alibaba group, чжун шаньшань
В мире, Джек Ма, Китай, Alibaba Group, Чжун Шаньшань, Россия-Китай: Главное
09:02 08.11.2022 (обновлено: 15:23 08.11.2022)
 
Бизнесмен Чжун Шаньшань стал самым богатым человеком в Китае

"Короля бутилированной воды" Чжун Шаньшаня признали самым богатым человеком в Китае

CC BY-SA 4.0 / DHalps / Zhong-ShanshanКитайский предприниматель Чжун Шаньшань
Китайский предприниматель Чжун Шаньшань - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
CC BY-SA 4.0 / DHalps / Zhong-Shanshan
Китайский предприниматель Чжун Шаньшань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 ноя — РИА Новости. Чжун Шаньшань, владеющий компанией — производителем бутилированной воды Nongfu Spring, возглавил список самых богатых жителей Китая, следует из доклада исследовательской организации "Хужунь" (Hurun Research Institute).
Шестидесятивосьмилетний Чжун Шаньшань возглавляет список богатейших китайцев второй год подряд. Его состояние за год увеличилось на 17 процентов до 65 миллиардов долларов.
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На втором месте с состоянием в 35 миллиардов долларов расположился 39-летний основатель компании ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, — Чжан Имин. За последний год его состояние снизилось на 28 процентов.
Третью позицию занял "король батареек" — основатель крупнейшего китайского производителя топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов CATL 54-летний Цзэн Юйцюнь с состоянием 32,9 миллиарда долларов, за год он стал беднее на 28 процентов.
Основатель крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group 58-летний Джек Ма, который был признан богатейшим человеком Китая в 2020-м, в этом году расположился лишь на девятой строчке с состоянием в 25,7 миллиарда долларов, за год он стал беднее на 29 процентов. В списке 2021 года Джек Ма занял пятое место.
Согласно данным Hurun, в 2022 году количество человек в Китае с состоянием более 10 миллиардов долларов сократилось на 29 — до 56 человек. Общая численность долларовых миллиардеров сократилась на 239 — до 946 человек. Количество людей, чье состояние превышает пять миллиардов юаней (около 710 миллионов долларов) сократилось на 11 процентов — до 1305. Их общее состояние за год снизилось на 18 процентов — до 3,5 триллиона долларов.
Рейтинг составлялся по данным на 15 сентября.
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Россия-Китай: ГлавноеВ миреДжек МаКитайAlibaba GroupЧжун Шаньшань
 
 
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