https://ria.ru/20221108/kherson-1829960053.html
Херсонские власти заявили о появлении в городе украинских агитлистовок
Херсонские власти заявили о появлении в городе украинских агитлистовок - РИА Новости, 08.11.2022
Херсонские власти заявили о появлении в городе украинских агитлистовок
В Херсоне появились листовки, составленные по образцу, используемому фашистами в годы Великой Отечественной войны, сообщил председатель запорожского движения... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:30
2022-11-08T14:30
2022-11-08T14:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. В Херсоне появились листовки, составленные по образцу, используемому фашистами в годы Великой Отечественной войны, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Херсоне пособники украинских нацистов распространяют, как обычно это бывает исподтишка ночью, пропагандистские листовки, составленные по образцу, используемому фашистами в годы Великой Отечественной войны", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, листовки написаны по одному стандарту, принципиальное отличие лишь в том, что 80 лет назад в них была Москва, германская армия и фамилия Гитлер, а сейчас – Херсон, Вооруженные силы Украины, Зеленский. "И после этого еще кто-то в западных странах смеет утверждать, что на Украине нет фашизма и неонацизма", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html
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РИА Новости
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Херсонские власти заявили о появлении в городе украинских агитлистовок
Рогов: в Херсоне появились листовки, похожие на немецкие времен Великой Отечественной