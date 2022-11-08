https://ria.ru/20221108/kherson-1829960053.html

Херсонские власти заявили о появлении в городе украинских агитлистовок

Херсонские власти заявили о появлении в городе украинских агитлистовок - РИА Новости, 08.11.2022

Херсонские власти заявили о появлении в городе украинских агитлистовок

В Херсоне появились листовки, составленные по образцу, используемому фашистами в годы Великой Отечественной войны, сообщил председатель запорожского движения... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:30

2022-11-08T14:30

2022-11-08T14:30

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсонская область

херсон

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826100255_0:168:1136:807_1920x0_80_0_0_b991fa03d857e39e96851ee2cd56063e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. В Херсоне появились листовки, составленные по образцу, используемому фашистами в годы Великой Отечественной войны, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Херсоне пособники украинских нацистов распространяют, как обычно это бывает исподтишка ночью, пропагандистские листовки, составленные по образцу, используемому фашистами в годы Великой Отечественной войны", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, листовки написаны по одному стандарту, принципиальное отличие лишь в том, что 80 лет назад в них была Москва, германская армия и фамилия Гитлер, а сейчас – Херсон, Вооруженные силы Украины, Зеленский. "И после этого еще кто-то в западных странах смеет утверждать, что на Украине нет фашизма и неонацизма", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html

россия

херсонская область

херсон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, херсонская область , херсон, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр