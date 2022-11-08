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Украинские войска нанесли удар из HIMARS по пригороду Херсона - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/kherson-1829902725.html
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по пригороду Херсона
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по пригороду Херсона - РИА Новости, 08.11.2022
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по пригороду Херсона
Украинские войска обстреляли поселок Камышаны в пригороде Херсона, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:50
2022-11-08T12:39
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 8 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Камышаны в пригороде Херсона, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.ВСУ в 10:37 выпустили четыре ракеты HIMARS."Подразделениями ПВО все ракеты были сбиты", — сказал собеседник агентства.Украинская армия постоянно обстреливает Херсон и Новую Каховку. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на минувшей неделе ВСУ пытались обстрелять порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал мирных граждан покинуть правобережную часть региона. Это решение приняли, чтобы создать там оборонительные укрепления и избежать жертв среди населения.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221107/kherson-1829715491.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины
11:50 08.11.2022 (обновлено: 12:39 08.11.2022)
 
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по пригороду Херсона

Украинские войска нанесли удар по пригороду Херсона, ПВО сбила четыре ракеты HIMARS

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Херсон. Архивное фото
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ХЕРСОН, 8 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Камышаны в пригороде Херсона, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
ВСУ в 10:37 выпустили четыре ракеты HIMARS.
"Подразделениями ПВО все ракеты были сбиты", — сказал собеседник агентства.
Украинская армия постоянно обстреливает Херсон и Новую Каховку. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на минувшей неделе ВСУ пытались обстрелять порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.
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Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал мирных граждан покинуть правобережную часть региона. Это решение приняли, чтобы создать там оборонительные укрепления и избежать жертв среди населения.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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