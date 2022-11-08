https://ria.ru/20221108/kherson-1829902725.html

Украинские войска нанесли удар из HIMARS по пригороду Херсона

Украинские войска нанесли удар из HIMARS по пригороду Херсона - РИА Новости, 08.11.2022

Украинские войска нанесли удар из HIMARS по пригороду Херсона

Украинские войска обстреляли поселок Камышаны в пригороде Херсона, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:50

2022-11-08T11:50

2022-11-08T12:39

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 8 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Камышаны в пригороде Херсона, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.ВСУ в 10:37 выпустили четыре ракеты HIMARS."Подразделениями ПВО все ракеты были сбиты", — сказал собеседник агентства.Украинская армия постоянно обстреливает Херсон и Новую Каховку. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на минувшей неделе ВСУ пытались обстрелять порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал мирных граждан покинуть правобережную часть региона. Это решение приняли, чтобы создать там оборонительные укрепления и избежать жертв среди населения.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221107/kherson-1829715491.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, вооруженные силы украины