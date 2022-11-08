https://ria.ru/20221108/kherson-1829880199.html

В Херсоне восстановили электроснабжение и связь

В Херсоне восстановили электроснабжение и связь - РИА Новости, 08.11.2022

В Херсоне восстановили электроснабжение и связь

Электричество и связь восстановлены в Херсоне после теракта на линиях электропередачи, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:59

2022-11-08T10:59

2022-11-08T11:10

специальная военная операция на украине

херсон

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Электричество и связь восстановлены в Херсоне после теракта на линиях электропередачи, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.В минувшее воскресенье в областной администрации заявили, что в Херсоне и ряде районов области из-за теракта на ЛЭП, организованного украинскими диверсантами, прекращена подача воды и электричества. Шли восстановительные работы."Электричество и связь в Херсоне восстановлены. Подготовка к отопительному сезону продолжается", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.По его словам, социальные выплаты и паспорта граждан Российской Федерации продолжают выдаваться.

https://ria.ru/20221107/kherson-1829715491.html

херсон

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, происшествия