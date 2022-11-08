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В Херсоне восстановили электроснабжение и связь - РИА Новости, 08.11.2022
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В Херсоне восстановили электроснабжение и связь
В Херсоне восстановили электроснабжение и связь - РИА Новости, 08.11.2022
В Херсоне восстановили электроснабжение и связь
Электричество и связь восстановлены в Херсоне после теракта на линиях электропередачи, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:59
2022-11-08T11:10
специальная военная операция на украине
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Электричество и связь восстановлены в Херсоне после теракта на линиях электропередачи, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.В минувшее воскресенье в областной администрации заявили, что в Херсоне и ряде районов области из-за теракта на ЛЭП, организованного украинскими диверсантами, прекращена подача воды и электричества. Шли восстановительные работы."Электричество и связь в Херсоне восстановлены. Подготовка к отопительному сезону продолжается", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.По его словам, социальные выплаты и паспорта граждан Российской Федерации продолжают выдаваться.
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херсон, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Происшествия
10:59 08.11.2022 (обновлено: 11:10 08.11.2022)
 
В Херсоне восстановили электроснабжение и связь

В Херсоне восстановили электроснабжение и связь после теракта на ЛЭП

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередачи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Электричество и связь восстановлены в Херсоне после теракта на линиях электропередачи, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
В минувшее воскресенье в областной администрации заявили, что в Херсоне и ряде районов области из-за теракта на ЛЭП, организованного украинскими диверсантами, прекращена подача воды и электричества. Шли восстановительные работы.
"Электричество и связь в Херсоне восстановлены. Подготовка к отопительному сезону продолжается", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
По его словам, социальные выплаты и паспорта граждан Российской Федерации продолжают выдаваться.
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