https://ria.ru/20221108/kherson-1829880199.html
В Херсоне восстановили электроснабжение и связь
В Херсоне восстановили электроснабжение и связь - РИА Новости, 08.11.2022
В Херсоне восстановили электроснабжение и связь
Электричество и связь восстановлены в Херсоне после теракта на линиях электропередачи, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:59
2022-11-08T10:59
2022-11-08T11:10
специальная военная операция на украине
херсон
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Электричество и связь восстановлены в Херсоне после теракта на линиях электропередачи, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.В минувшее воскресенье в областной администрации заявили, что в Херсоне и ряде районов области из-за теракта на ЛЭП, организованного украинскими диверсантами, прекращена подача воды и электричества. Шли восстановительные работы."Электричество и связь в Херсоне восстановлены. Подготовка к отопительному сезону продолжается", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.По его словам, социальные выплаты и паспорта граждан Российской Федерации продолжают выдаваться.
https://ria.ru/20221107/kherson-1829715491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Происшествия
10:59 08.11.2022 (обновлено: 11:10 08.11.2022)
В Херсоне восстановили электроснабжение и связь
В Херсоне восстановили электроснабжение и связь после теракта на ЛЭП