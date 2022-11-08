https://ria.ru/20221108/kharlamov-1830033318.html

"Первый день на пенсии": Харламов раскрыл свое местоположение

"Первый день на пенсии": Харламов раскрыл свое местоположение - РИА Новости, 08.11.2022

"Первый день на пенсии": Харламов раскрыл свое местоположение

Гарик Харламов сообщил о своем местоположении после ухода с места ведущего Comedy Club. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:34

2022-11-08T18:34

2022-11-08T18:34

шоубиз

гарик харламов (игорь)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Гарик Харламов сообщил о своем местоположении после ухода с места ведущего Comedy Club. Накануне юморист поделился с пользователями Сети информацией о своем уходе из шоу. Подписчики Харламова забеспокоились о нем и попытались узнать причину смены состава ведущих. Однако юморист не назвал причину, по которой покинул передачу. Кроме того, он пошутил о том, что в других проектах его также заменит новый ведущий Comedy Club Андрей Бебуришвили. Ранее группа "На-на" объявила о смене состава. Коллектив покинул вокалист Леонид Семидьянов.

https://ria.ru/20221103/beburishvili-1828922918.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

гарик харламов (игорь)