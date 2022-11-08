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"Первый день на пенсии": Харламов раскрыл свое местоположение - РИА Новости, 08.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221108/kharlamov-1830033318.html
"Первый день на пенсии": Харламов раскрыл свое местоположение
"Первый день на пенсии": Харламов раскрыл свое местоположение - РИА Новости, 08.11.2022
"Первый день на пенсии": Харламов раскрыл свое местоположение
Гарик Харламов сообщил о своем местоположении после ухода с места ведущего Comedy Club. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:34
2022-11-08T18:34
шоубиз
гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Гарик Харламов сообщил о своем местоположении после ухода с места ведущего Comedy Club. Накануне юморист поделился с пользователями Сети информацией о своем уходе из шоу. Подписчики Харламова забеспокоились о нем и попытались узнать причину смены состава ведущих. Однако юморист не назвал причину, по которой покинул передачу. Кроме того, он пошутил о том, что в других проектах его также заменит новый ведущий Comedy Club Андрей Бебуришвили. Ранее группа "На-на" объявила о смене состава. Коллектив покинул вокалист Леонид Семидьянов.
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гарик харламов (игорь)
Шоубиз, Гарик Харламов (Игорь)
18:34 08.11.2022
 
"Первый день на пенсии": Харламов раскрыл свое местоположение

Харламов раскрыл свое местоположение после ухода из Comedy Club

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Гарик Харламов на премьере фильма Ильи Аксенова "Родные" в киноцентре "Октябрь"
Актер Гарик Харламов на премьере фильма Ильи Аксенова Родные в киноцентре Октябрь - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Гарик Харламов сообщил о своем местоположении после ухода с места ведущего Comedy Club.

"Все, кто переживал, где я. Я в санатории. Как говорится, первый день на пенсии. Точнее, первую неделю. Поэтому сейчас пойду на процедуры. Так что все хорошо", – рассказал комик в своем Telegram-канале.

Накануне юморист поделился с пользователями Сети информацией о своем уходе из шоу. Подписчики Харламова забеспокоились о нем и попытались узнать причину смены состава ведущих.
"Куда дели Харламова?", "Зачем было заменять ведущего?", "Вообще ушел или только с роли ведущего?", "Это была шутка?" – поинтересовались поклонники артиста в его соцсети.
Однако юморист не назвал причину, по которой покинул передачу. Кроме того, он пошутил о том, что в других проектах его также заменит новый ведущий Comedy Club Андрей Бебуришвили.
Ранее группа "На-на" объявила о смене состава. Коллектив покинул вокалист Леонид Семидьянов.
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3 ноября, 12:53Шоубиз
В Comedy Club появился новый ведущий
 
ШоубизГарик Харламов (Игорь)
 
 
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