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В Харькове приостановили работу метро - РИА Новости, 08.11.2022
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В Харькове приостановили работу метро
В Харькове приостановили работу метро - РИА Новости, 08.11.2022
В Харькове приостановили работу метро
Движение поездов временно остановлено в метро Харькова, сообщили во вторник в Харьковском метрополитене. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:38
2022-11-08T10:51
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
харьковская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Движение поездов временно остановлено в метро Харькова, сообщили во вторник в Харьковском метрополитене."Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале. По какой причине приостановлено движение, не уточняют.Ранее движение поездов в метро Харькова приостанавливалось по причине проблем с энергоснабжением. По информации энергохолдинга ДТЭК, наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сейчас в центральном и северном регионах Украины, в которые входит Харьковская область.
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харьков, в мире, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Харьковская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:38 08.11.2022 (обновлено: 10:51 08.11.2022)
 
В Харькове приостановили работу метро

Харьковский метрополитен приостановил движение поездов

© Фото : Официальная страница метрополитена ХарьковаСтанция Харьковского метрополитена "Завод им. Малышева"
Станция Харьковского метрополитена Завод им. Малышева - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Официальная страница метрополитена Харькова
Станция Харьковского метрополитена "Завод им. Малышева". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Движение поездов временно остановлено в метро Харькова, сообщили во вторник в Харьковском метрополитене.
"Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале. По какой причине приостановлено движение, не уточняют.
Ранее движение поездов в метро Харькова приостанавливалось по причине проблем с энергоснабжением. По информации энергохолдинга ДТЭК, наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сейчас в центральном и северном регионах Украины, в которые входит Харьковская область.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреХарьковская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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