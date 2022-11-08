https://ria.ru/20221108/kharkov-1829873803.html
В Харькове приостановили работу метро
В Харькове приостановили работу метро - РИА Новости, 08.11.2022
В Харькове приостановили работу метро
Движение поездов временно остановлено в метро Харькова, сообщили во вторник в Харьковском метрополитене. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:38
2022-11-08T10:38
2022-11-08T10:51
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Движение поездов временно остановлено в метро Харькова, сообщили во вторник в Харьковском метрополитене."Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале. По какой причине приостановлено движение, не уточняют.Ранее движение поездов в метро Харькова приостанавливалось по причине проблем с энергоснабжением. По информации энергохолдинга ДТЭК, наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сейчас в центральном и северном регионах Украины, в которые входит Харьковская область.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:38 08.11.2022 (обновлено: 10:51 08.11.2022)
В Харькове приостановили работу метро
Харьковский метрополитен приостановил движение поездов