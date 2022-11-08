https://ria.ru/20221108/kharkov-1829873803.html

В Харькове приостановили работу метро

В Харькове приостановили работу метро - РИА Новости, 08.11.2022

В Харькове приостановили работу метро

Движение поездов временно остановлено в метро Харькова, сообщили во вторник в Харьковском метрополитене. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:38

2022-11-08T10:38

2022-11-08T10:51

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Движение поездов временно остановлено в метро Харькова, сообщили во вторник в Харьковском метрополитене."Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале. По какой причине приостановлено движение, не уточняют.Ранее движение поездов в метро Харькова приостанавливалось по причине проблем с энергоснабжением. По информации энергохолдинга ДТЭК, наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сейчас в центральном и северном регионах Украины, в которые входит Харьковская область.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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Кирилл Волков

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