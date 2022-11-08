https://ria.ru/20221108/khab-1829915324.html

Центр распределения газа по проекту хаба в Турции расположится во Фракии

Центр распределения газа по проекту хаба в Турции расположится во Фракии - РИА Новости, 08.11.2022

Центр распределения газа по проекту хаба в Турции расположится во Фракии

Центр распределения газа в рамках предложенного президентом РФ Владимиром Путиным проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, европейской части страны,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:20

2022-11-08T12:20

2022-11-08T12:42

турция

россия

экономика

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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Центр распределения газа в рамках предложенного президентом РФ Владимиром Путиным проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, европейской части страны, сообщил министр энергетики страны Фатих Донмез.Местом газового хаба в Турции, предложенного президентом РФ Владимиром Путиным, будет, скорей всего, Тракья (Фракия) на северо-западе страны, Минэнерго Турции начало соответствующую работу с российской стороной, заявил ранее президент Турции Тайип Эрдоган."Да, мы решили, что центр распределения газа будет находиться в Тракье (Фракия), это самое удобное место", - сказал Донмез в интервью телеканалу TRT Haber."Мы уже начали переговоры с возможными поставщиками, думаем в январе-феврале провести конференцию, обсудить наши возможности", - добавил Донмез.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.

https://ria.ru/20221108/gaz-1829916595.html

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

турция, россия, экономика