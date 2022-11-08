12:20 08.11.2022 (обновлено: 12:42 08.11.2022)
Центр распределения газа по проекту хаба в Турции расположится во Фракии
Минэнерго Турции: центр распределения газа по проекту хаба будет находиться во Фракии
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Центр распределения газа в рамках предложенного президентом РФ Владимиром Путиным проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, европейской части страны, сообщил министр энергетики страны Фатих Донмез.
Местом газового хаба в Турции, предложенного президентом РФ Владимиром Путиным, будет, скорей всего, Тракья (Фракия) на северо-западе страны, Минэнерго Турции начало соответствующую работу с российской стороной, заявил ранее президент Турции Тайип Эрдоган.
"Да, мы решили, что центр распределения газа будет находиться в Тракье (Фракия), это самое удобное место", - сказал Донмез в интервью телеканалу TRT Haber.
"Мы уже начали переговоры с возможными поставщиками, думаем в январе-феврале провести конференцию, обсудить наши возможности", - добавил Донмез.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.